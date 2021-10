HBO MAX llegará a España el próximo 26 de octubre por 8,99 euros al mes

Hay un nuevo jugador en el tablero de las plataformas de streaming y se llama HBO MAX. Hoy ha sido presentado oficialmente y no sólo han hablado de sus planes de expansión, si no que han detallado los productos que ofrecerán, a qué precio y algunos caramelos a estrenar en 2022. HBO Max reúne el mejor entretenimiento, películas, programación para niños y series originales de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals.

La cabecera de la presentación simulaba las ondas moradas seña de HBO MAX recorriendo capitales de toda Europa y ciudades españolas como Sevilla, Madrid o Barcelona. Andy Forsell, general manager de WarnerMedia ha sido el encargado de dar los primeros pasos para anunciar la llegada de la plataforma renovada desde el mítico estudio Burbank en California. “Hemos llegado para contar historias e inaugurar una nueva época de entretenimiento: ver lo que quieras, cuándo quieras y cómo quieras”. Se trata de todos los productos de WarnerMedia “directos al consumidor”, ha explicado Forsell.

El ejecutivo cuenta como HBO MAX comenzó hace 15 meses en Estados Unidos y ahora se ha extendido por cuarenta países más de Latinoamérica y el Caribe y que su “próximo paso será Europa”. Así anunció la llegada a Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, España y Andorra el próximo 26 de octubre. Sus planes de expansión apuntan a 14 países de nuestro entorno en 2022. HBO Max se lanzará en otros siete países el próximo año incluidos los Países Bajos, Turquía, Grecia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

Madrid, 5 de octubre de 2021.- HBO Max, la plataforma de streaming directa al consumidor de WarnerMedia, ha presentado hoy su servicio SVOD en un evento de lanzamiento virtual. HBO Max reúne el mejor entretenimiento, películas, programación para niños y series originales de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals en un solo lugar por primera vez en Europa.

HBO Max anunció que su servicio estará disponible para clientes en 27 territorios durante la fase inicial de su despliegue europeo. HBO Max se lanzará primero en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, España y Andorra el 26 de octubre de 2021 y más tarde en Europa Central y Oriental y Portugal en 2022. HBO Max se lanzará en otros siete países el próximo año incluidos los Países Bajos, Turquía, Grecia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

Como parte del evento de lanzamiento, se mostró el primer adelanto de La Casa del Dragón, junto con un primer vistazo a clips exclusivos de la tercera temporada de Succession y El Pacificador, y en un mensaje especial, Sarah Jessica Parker también anunció diciembre como el mes de estreno de And Just Like That…

HBO Max ofrece una programación realmente atractiva para toda la familia, de las principales marcas de WarnerMedia, alojada en cinco hubs: Warner Bros., HBO, Max Originals, DC y Cartoon Network. En otra primicia, los fans y los clientes podrán disfrutar de las películas de Warner Bros. en HBO Max solo 45 días después del estreno en cines, a partir de este año en los países nórdicos, y a partir del próximo año en España, Portugal, Países Bajos, Grecia, Islandia y Central y Europa del Este.

“HBO Max llega a Europa, trayendo consigo las mejores películas y programas de televisión de los 100 años de Warner Bros. junto con HBO, Max Originals, DC y Cartoon Network”, dijo Johannes Larcher, director de HBO Max International. “Desde Cantando bajo la lluvia hasta Matrix, desde Juego de Tronos hasta Mare of Easttown, desde The Flight Attendant hasta The White Lotus, desde Superman hasta Joker, o desde Bugs Bunny hasta Scooby-Doo, realmente tenemos algo para que disfruten todos los miembros de la familia, con una experiencia visual superior. Pronto, HBO Max se habrá lanzado en 27 territorios en Europa y 67 en todo el mundo, y aún no hemos terminado, con mucho más por venir, ya que aspiramos a estar presentes en 190 territorios para 2026″.

Primeras imágenes de "La casa del dragón" FOTO: HBO MAX HBO

El amplio y diverso catálogo de HBO Max ofrece una programación querida por todos. Los títulos de Warner Bros. incluyen Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkerque, El señor de los anillos, El resplandor y La naranja mecánica. Hay películas de DC como Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Hay programación original innovadora de HBO como Juego de Tronos, Los Soprano, Succession, Secretos de un Matrimonio, The Undoing, Sexo en Nueva York y Euphoria. Los exitosos originales de Max incluyen The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves y Friends: The Reunion. Los nuevos e icónicos favoritos de la familia incluyen a Tom y Jerry, Las Supernenas y los Looney Tunes.

¿Cuánto costará?

HBO Max tendrá un precio atractivo con una nueva suscripción anual que ofrecerá acceso de 12 meses por el precio de ocho, lo que representa un ahorro de más del 30%, y reduce el coste mensual a aproximadamente 5,99 € en España y Finlandia. Además, la suscripción mensual se reducirá para los clientes de los países nórdicos y se mantendrá un precio mensual ya atractivo para los clientes de España. Además de esto, se anunciarán ofertas especiales de suscripción para nuevos clientes antes de que el servicio entre en funcionamiento el 26 de octubre.

“Hemos entretenido a los fans en Europa desde que se lanzó nuestro primer canal de televisión HBO en Hungría en 1991, y hemos estado transmitiendo en el continente durante más de una década con nuestros servicios de transmisión de la marca HBO. HBO Max representa la llegada de un nuevo servicio que llevará esto a otro nivel, ofreciendo una experiencia de visualización mejorada y una línea de contenido mucho más amplia del mejor entretenimiento para toda la familia a un precio muy atractivo. Estamos encantados de traer HBO Max a Europa para que disfruten los fans y los clientes “, dijo Christina Sulebakk, directora general de HBO Max EMEA.

Además del icónico contenido de ámbito mundial de EE. UU., HBO Max albergará horas de entretenimiento de algunos de los principales creadores de Europa bajo el estandarte de Max Originals. Los próximos originales incluyen Kamikaze (Dinamarca), Todo lo Otro (España), Venga Juan (España), ¡García! (España), Beforeigners Temporada 2 (Noruega), Ruxx (Rumania), The Informant (Hungría), The Thaw (Polonia), Still Here (Polonia) y muchos más se anunciarán en los próximos meses.

HBO Max se implementará en una nueva plataforma de tecnología global, trayendo consigo una experiencia de transmisión mejorada con nuevas características y funcionalidades del producto, ofreciendo contenido adaptado a usuarios individuales a través de recomendaciones y selecciones personalizadas. Los suscriptores también podrán personalizar su perfil de HBO Max, creando una sensación de conexión más poderosa con la plataforma y permitiendo a los padres crear perfiles de niños, con controles parentales para garantizar que cada niño vea contenido apropiado para su edad.

HBO Max estará disponible para ver en una variedad de dispositivos a través de varios socios de distribución y en navegador a través de HBOMax.com. Los clientes podrán pagar a través de los principales socios de pago, incluidos VISA, Mastercard y PayPal. HBO Max estará disponible para nuevos clientes, así como para los clientes existentes de HBO España, HBO Nordic, HBO Go y HBO Portugal (facturados directamente o a través de socios elegibles).