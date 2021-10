Lolita: «Mi madre no es leyenda o un mito, existió y ha parido: es Lola Flores»

Lolita y Rosario Flores prometen que no nos van a contar nada nuevo sobre su madre, María Dolores Flores Ruiz , Lola Flores, porque ya se encargó ella bien de dejarse conocer antes de morir en 1995. Pero aquellos que se asomen al documental «Lola» que estrena esta semana Movistar+ se asegura un viaje de primera clase para conocer de cerca a uno de los iconos más representativos de nuestro país. Genio, arte y figura que regresa una y otra vez a nuestro imaginario por la sencilla razón de que no hay otra como Lola Flores.

El documental dirigido por Israel del Santo con la participación de 100 balas consta de cuatro capítulos en los que se indaga primero en las penurias que pasó la artista hasta tener sus primeras oportunidades, cómo pasó de la pobreza, el abuso de algunos hombres y cuando vendió su honra, hasta el éxito y la admiración de la población española e internacional. En cada pieza se reparten más de 44 entrevistas a familiares, amigos, periodistas, investigadores y artistas actuales que se han visto «tocados» por La Faraona. En la lista se incluyen testimonios de Juan «El golosina», Rosalía, C. Tangana, La Mala Rodríguez, Nathy Peluso, Bebe, Silvia Pérez Cruz o Ara Malikian, entre otros, aunque destacan las piezas protagonizadas por su hermana Carmen y sus hijas Lolita y Rosario, dignas herederas del arte y el carácter de su madre. «Mi madre era una mujer sin misterio. Siempre se guardaría algo, pero con el paso de los años, ella lo contaba todo con esa tranquilidad de haber hecho cosas en su vida y con esa frescura y esa verdad, que era lo que la caracterizaba», cuenta Lolita a LA RAZÓN. Rosario opina de la misma manera que su hermana: «Mi madre ha contado toda su vida y yo no hubiera contado cosas que ella sí, pero no tenía pelos en la lengua.

El proyecto les resulta ilusionante a ambas porque, como explica Lolita, «la imagen de mi madre no se puede ya ni proteger y ni desproteger. La imagen de Lola Flores es la imagen de Lola Flores desde hace 60 años, y como digo, ella ya lo contó prácticamente en vida y ella hizo su imagen. Simplemente pedimos que la trataran con cariño, con respeto y eso es lo que se ha hecho en el documental». Así no se pasa de puntillas por ningún tema e incluso difieren las versiones sobre aspectos de su vida, que para sus hijas son anecdóticas, ya que ellas están encantadas con cualquier proyecto que recupere el arte de Lola Flores. «Nosotros teníamos muchas ganas de hacer cosas a mi madre, como el museo, la serie, o este mismo documental que ha sido pionero. También tenemos un musical en mente. Creo que de Lola Flores se pueden hacer muchas cosas y creo que se lo merece, porque ha sido una mujer muy grande y un artista inconmensurable».

La relación de las dos con su madre viene marcada por la edad que tenían entonces. Para Lolita, no le quedó nada sin cerrar, porque «hice como 20 programas de televisión con ella. Hice el espectáculo el concierto de las Flores tres o cuatro años y he dormido con ella durante 16... lo que me hubiera gustado es que siguiera viva. Que no hubiera entrado el cáncer y se hubiera quedado con nosotros». A Rosario la pilló ya con 30 años, «cuando ella se fue y realmente era la edad cuando yo iba a empezar a disfrutar de ella, porque hasta ahí había sido adolescente, y bueno, pues mi madre es mi madre». En el documental se verán imágenes inéditas que se han conseguido, al igual que sus apariciones en televisión y sus canciones, con un potente trabajo de documentación, entre las que destaca una de las actuaciones por Estados Unidos en los que sólo iban ella, el guitarrista, el palmero y Carmen Flores, «y ponían a la gente de pie en Nueva York, sin orquesta, sin micros, a pelo».

Hablamos de ella como hablan quienes la quieren, en presente, porque como explica Lolita hay que fijarse en su figura «como mujer, como madre, como esposa, como amante, como artista y como genio». Para su hija, «mi madre no es un mito o leyenda, no es ‘’Juego de Tronos’'. Mi madre existió y ha parido: es Lola Flores». Sobre su legado, «algunos la querían mucho, a otros les parecía una folclórica cutre, pero lo que tienen todos en común es que saben que es irrepetible. Como Lola Flores no hay nadie».

Documental 'Lola'. Rosario Flores FOTO: Movistar +