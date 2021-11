El actor de Dexter se rencuentra con su personaje: «No le he echado de menos»

Hay algunos actores que irremediablemente siempre vincularemos con un solo personaje. Es el caso de Michael C Hall, quien dio vida, durante ocho temporadas hasta 2016, al personaje de Dexter. El asesino en serie que parecía haber dejado los crímenes para siempre. Pero el propio actor sugirió a los creadores una continuación alternativa, en la que este personaje se ve forzado a cambiar de ciudad. El actor se rencuentra con su otro yo: “No diría necesariamente que lo he echado de menos, pero lo he considerado periódicamente, en parte porque la posibilidad de volver al personaje y al programa se ha presentado a lo largo de los años”.

Sobre por qué ahora, el actor reconoce que “Creo que ahora es el momento adecuado... habiendo pasado tanto tiempo desde la última vez que vimos a Dexter, tenemos ciertas oportunidades de contar historias que no teníamos hasta ahora. Así que eso fue una gran parte de eso y también haber tenido algo de tiempo para que la revisión del personaje no se sienta cargada con el residuo de lo que fue la experiencia anterior, ha pasado suficiente tiempo, se ha tenido suficiente experiencia en mi propia vida que se siente una distancia adecuada entre él y yo, y de vez en cuando“.

El personaje le va como un guante o como él prefiere decir, como una chaqueta vieja que te sigue quedando bien: “Recuerdo cómo encaja esto y, oh sí, como si nunca hubiera notado que había un bolsillo allí”, dice en el podcast de Sky The Backstage. «Las sensaciones que estoy viviendo son una mezcla entre la esperanza de descubrir cosas nuevas que no había descubierto y recordar cosas que había olvidado».

Pero Michael no está solo en Dexter, reconoce así a todo el equipo. Algunos de los miembros también han participado en este regreso. “En el lado creativo, ya sabes, en lo que respecta a la participación de Clyde Phillips y Scott Reynolds, quien escribió a lo largo de las ocho temporadas y regresó en este caso, y Marcos Sieaga, quien fue nuestro director principal y una especie de productor ejecutivo. director, eso nos dio una sensación de seguridad de que había un sentido colectivo del ADN fundamental o del tejido conectivo que necesitábamos mantener a pesar de que estábamos haciendo algo muy diferente y contando una historia diferente, contextualizada de manera totalmente diferente “.