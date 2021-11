Los padres no siempre llevan tu misma sangre, el nuevo corto de Disney

Disney ha presentado en colaboración con la fundación a Make-A-Wish un corto de tres minutos llamado ‘Pápa del corazón’, como parte de la campaña ‘De nuestra familia a la tuya’. El pequeño vídeo aborda un tema muy peculiar: los verdaderos papás no siempre llevan tu propia sangre.

El corto musicalizado que muestra la importancia de la unión familiar, ha llegado a los corazones de todo el mundo. Si aún no lo has visto, prepara los pañuelos porque llorarás desde el principio hasta el final.

‘Papá del corazón’ narra a través de diversas escenas, una historia que en ocasiones resulta muy común para muchas familias, y esta es la llegada de una nueva pareja y cómo los niños reaccionan ante esta nueva presencia.

En el vídeo presentado por Disney se puede ver a Nicole junto a sus dos hijos Max y Ella, justo en el momento en el que reciben a la nueva pareja de su mamá, Mike, quien se muda a la casa familiar junto con su perro. Los pequeños se observan dudosos en un principio tras esta nueva llegada, pero poco a poco comienzan a encariñarse de su nuevo ‘Papá del corazón’.

La historia gira en torno a un libro de cuentos de Disney muy especial, que según explica el corto, fue un regalo que Max recibió de su padre biológico, y que toma un papel muy importante.

El libro muestra cómo la narración de diferentes historias puede estrechar los lazos y ayudar a crear un vínculo familiar, mientras cada uno de los personajes que aparecen en sus páginas va cobrando vida causando un verdadero asombro en la familia. Algunos de los personajes destacados que aparecen son Mickey y Minnie Mouse, Buzz Lightyear o Ana y Elsa de Frozen.

La tierna historia es acompañada por la canción ‘Corre un río de amor’ de Mr. Black El Presidente, quien mostró su emoción ante esta participación. “Estoy muy emocionado por formar parte de esta gran campaña de Disney. El mensaje que me transmitió el video fue de alegría, paz, amor y unión porque la familia siempre tiene que estar unida en los momentos más especiales. Yo soy padre y me conecté de inmediato con esta letra, con este tema…y me dije, éste es el momento para poder llevarle un buen mensaje a todas las familias de Latinoamérica en esta época tan mágica”.

Sin duda, esta acción demuestra que en muchas ocasiones los padres no son aquellos que son de tu misma sangre, sino los que siempre están ahí en todo momento, te cuidan y dan todo por ti.