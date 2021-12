Verónica Forqué, la estrella de «Masterchef» que hizo del caos su virtud

La sexta edición de Masterchef Celebrity estaba llamada a ser la plataforma televisiva ideal para concursantes como Terelu Campos, David Bustamante o Carmina Barrios, quienes sobre el parecían las protagonistas del concurso culinario. Sin embargo, entre todos los participantes una concursante comenzaría a brillar con luz propia. Verónica Forqué acapararía los focos, protagonizando las primeras polémicas de la edición y desencuentros con el resto de concursantes. La reconocida actriz ha fallecido hoy a los 66 años en su casa de Madrid.

Durante su paso por Masterchef lo suyo no han sido las pruebas de exteriores o por equipos, mientras a menudo se defendía en las cocinas del plató, cuando salían a exteriores Verónica hacía que gobernara el caos. Al mismo tiempo, regaló grandes momentos televisivos. Uno de los dos ganadores de la edición, Juanma Castaño, no soportaba que Verónica tuviese que probar cada elaboración cuando trabajaban en el mismo equipo, lo que acaba en constantes peleas y discusiones. Ella era la única capaz de sacar de quicio a todos los concursantes, incluso al tan optimista Yotuel.

Verónica Forqué en la presentación de 'MasterChef Celebrity 6' FOTO: Gtres

Su relación con los tres miembros del jurado también fue particular. Aunque al principio no podían disimular la estupefacción ante un personaje tan caótico, programas más tarde se mostrarían más comprensiva con ella, al ver que todos los concursantes estaban en su contra. De hecho, Pepe llegó a invitarla a sus sesiones de meditación los sábados por la mañana en Illescas. Habitualmente ambos compartían conceptos y conversaciones sobre meditación y relajación, aunque a la concursante no parecía servirla de mucho.

¿Por qué Verónica Forqué es una diosa sin compasión? Analizamos su loca capitanía en el segundo programa https://t.co/fEpgk4jbUO #MCCelebrity — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Su hija, conocida influencer, tuvo también la oportunidad de aparecer en el programa en la prueba en la que contaron con un invitado de su familia. A ella no pareció sorprenderle el comportamiento de su madre en cocinas. Su última aparición en el programa fue en la final protagonizada por Miki y Juanma, en la que volvió a probar las elaboraciones de ambos para despedirse del programa. Como concursante del programa, no llegó a ser eliminada nunca, ya que decidió abandonarlo por voluntad propia, cuando solo quedaban dos programas, asegurando que se encontraba agotada.