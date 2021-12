Pepe Rodríguez se despide de Verónica Forqué: «Se me queda esa pena de no haberla llamado más»

So numerosos los rostros conocidos que se han acercado a la capilla ardiente de de Verónica Forqué. Compañeros de profesión y amigos han querido darle su último adiós. Pero ha sido la visita de Pepe Rodríguez, miembro del jurado de MasterChef, la que ha acaparado todos los micrófonos.

Su relación con Verónica durante la sexta edición de «MasterChef Celebrity» fue muy especial, casi ejerció como su instructor de yoga en su Illescas natal y estaba muy pendiente de ella en sus rodajes en exteriores, donde Verónica perdía más los nervios. «Me pasaba los programas riéndome y llorando a la vez, han sido momentos geniales. He podido conocer a una persona diferente, una actriz en todos los sentidos. Para mí era un ángel».

El chef ha asegurado que la había invitado en varias ocasiones a su restaurante y que la actriz tenía muchas ganas de ir con su chófer. «Se me queda esa pena de no haberla llamado más...», ha lamentado. Sobre la gente que cuestiona la responsabilidad de la presión mediática que genera MasterChef, Pepe asegura que «en el programa la adoraba todo el mundo. Ha sido la auténtica estrella de la edición. Como Miki decía, nos ha eclipsado a todos». «No he conocido a nadie igual» ha culminado el cocinero.