TV3 y su nueva polémica con el idioma: prohíben a una concursante de 12 años contestar en español

TV3 vuelve a colocarse en el foco de la polémica por un desplante más al castellano. Hace unas entregas en el programa «Atrápame si puedes», un concurso de preguntas de conocimiento, se celebraba su edición infantil. El programa, que se emite los sábados y domingos, contó con dos concursantes de 12 años, una niña y un niño.

La polémica llegó cuando el presentador, Llucia Ferrer formuló la siguiente pregunta: «¿De qué cereal está hecha la pasta italiana más tradicional?». Hasta entonces nada hacía sospechar que ese fragmento se viralizaría durante días en las redes, despertando un intenso debate. Pero la concursante, después de dudar durante varios segundos preguntó en catalán: «¿Lo puedo responder en castellano?».

Prohibido responder en castellano en TV3.



Prohibido responder en castellano en TV3.

Ni para decir "trigo".

Inmediatamente, el gesto del presentador parece muy contrariado y de forma contundente responde a la niña de 12 años: «No, aquí eso sí que no, porque es un concurso en TV3, en catalán y debemos responder en catalán». Más allá de que se le permitiese o no a la concursante contestar en castellano, lo que estaría ya regulado en la normativa del programa, muchos critican que la actitud del presentador fue demasiado contundente para la inocente pregunta de la niña de 12 años.

Después de esos segundos de absurda tensión, la niña respondió «cereales», y Ferrer la dio como respuesta incorrecta. «És el blat», replicó el presentador, y la niña lo tradujo: «Trigo». «Trigo, el trig», reiteró el presentador, como corrigiendo de nueva a la joven concursante.