Julia Otero en “El Hormiguero”: “No soy bandera de nada, soy una enferma de cáncer más”

Desde el mismo momento en el que Julia Otero entró en el plató de “El Hormiguero” la audiencia y el público no perdió detalle de lo que tenía que decir la veterana periodista. Tras haber superado un cáncer de colon, y haberse reincorporado hace una semana a “Julia en la Onda”, acude al programa de Pablo Motos para hablar de su momento actual, profesional y personal.

La periodista llegó con tiempo a la sala VIP del programa para disfrutar de la compañía de Pablo Motos, que suele agasajar a sus invitados y luego bromear sobre ello. En esta ocasión se le adelantó Otero y media hora antes de empezar “El Hormiguero” ya compartió con sus redes sociales su llegada: “Ya en las bambalinas de @elhormiguero Vengo a divertirme!”.

Tras unos segundos largos de aplausos y gestos de gracias por parte de la periodista se sentaron en el plató. Agradeció el recibimiento con una canción que le encanta. “Tenía unas ganas”, le confesó Motos a Otero que adelantó que “quiero hacerlo bien. No soy bandera de nada, soy una enferma más de cáncer”. Sí explicó que quería ser voz de aquellos que no la tienen para que les srirva para algo. “No te olvides que he venido a divertirme”, le recordó ella antes de la pausa publicitaria”.

Motos comenzó la entrevista acusando a Otero de ir dejando caramelos chupados por todas partes. “Conviviendo con dos sanitarios, pasé la coid en Navidad, pero afortunadamente, asintomática”, explicó la periodista.

Tras un cáncer, @julia_otero regresa después de estar once meses fuera de la radio #JuliaOteroEH pic.twitter.com/g2Iov51yJo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 19, 2022

“Hace un par de días en Barcelona. El taxista me dijo bájese la mascarilla para ver cómo ha quedado. Estla usted más delgada...”. Motos le pidió que explicara su caso para ayudar a otros. “Te despiertas de una colonoscopia y empiezas a ver que hay caras raras. El señor que es amigo de la familia, cuando te lo dice, es un shock traumático. Temblar de miedo pensé que era un recurso de las películas. No te pasa la vida pasada por delante, te pasa la futura que has soñado que aún te queda. Es la melancolía del futuro que puede que no estés”.

Cuando llegó el momento de contarlo al mundo, Otero opina que hay que contárselo no sólo a la familia y los cercanos, sino que “tengo que contárselo a todo el mundo; no puedes escoger no decirlo. Por otra parte comunicar que uno tiene una enfermedad que tienen otros 300.000 compatriotas al año .... Entrevistar a un oncólogo es muy bonito y muy fácil. Hablar de cancer en tv y radio es... pero cuando pones el sujeto en primera persona las cosas cambian. Empecé unas pruebas para ponerle nombre y apellido. Si hay o no metástasis, donde esta ubicado... Y luego empieza el inferno”.

Antes del tratamiento el presentador le contó que quería hablar del lenguaje “alrededor” del cáncer. Relató Otero que siempre le decían “tú eres muy fuerte, te lo dicen con la mayor voluntad. No hay otra opción, no eres mas valiente, no vas a una guerra. Cuando dije ya estoy bien, vi esos titulares “Julia otero vence al cáncer”, de momento hemos acabado con las células egoistas en el colon pero eso puede volver”.

Se agravó el tono de la conversación: “El spolier es que nos vamos a morir, pero vivimos de espaldas a esa realidad, No es malo saber de vez en cuando cómo acaba la pelicula”. Y lanzó un aviso sobre “los terminos que usamos: bélicos”, pero si recordó que es una batalla física, mecánica, química...”.

La primer quimio

“Miedo espantoso y es important saber. Hay qgente que escoge no saber. Yo esogí preguntarlo todo, todo el tiempo y a todo el mundo. Cuando llegué sabía que sustancias me iban a poner, y qué ocasionan en mi cuerpo. Pero a mí me venía bien saber lo que me ponían”. Motos le recuerda que les pedía perdón a las células buenas.

Los primeros días cuenta Otero que se volvió loca a prepararlo todo a hacer testamento. Y confesó que no le dejan “hacer bromas, que sigo haciéndolas en casa. Hablan de dentro de cinco años y contesto, “igual no estoy”. Pablo Motos quiso compartir con la periodista que la muerte más que miedo “da pena”. En el caso de Otero su temor es el “miedo al dolor. Es difícil de llevar”.

“Me ha pasado con amigos que me llaman y me dicen no te he llamado antes porque no sabía qué decirte. Tu me envías mensajes con miedo”, le dijo a Motos que reconoció que no sabía cómo decirle en su convalecencia que la quería y que se acorsaba de ella. “Me llegó”, le confesó Otero antes de abrazarse.

Las otras visitas de Julia

Todos hemos seguido el proceso vital de Julia Otero. Desde el mismo momento en el que anunció su enfermedad, la gente ha podido seguir día a día cómo iba evolucionando el cáncer, porque la periodista ha ido compartiendo con sus seguidores en redes sociales actualizaciones puntuales. El pasado 10 de enero Otero ha regresado a Onda Cero a ponerse al frente de su programa.

Esta no es ni mucho menso la primera visita de Julia Otero al programa de Pablo Motos. En 2020 se sentó en “El Hormiguero” junto a Angels Barceló y Pepa Fernández para hablar de actualidad política y la competencia que exxiste “en su mundo”. Anteriormente también fue invitada en 2019 y habló con sinceridad sobre la situación en Cataluña en un momento crucial.