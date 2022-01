Manuel Alejandro visitó “El Hormiguero”: “Raphael y yo íbamos a tocar a todos los puticlubs de Madrid”

Manuel Alejandro es historia viva de la música. A sus 89 años ha escrito más de 600 canciones para personalidades como Julio Iglesias, Luis Miguel, Nino Bravo, Rocío Jurado, Plácido Domingo, Raphael o Alejandro Sanz, a quien este año le ha compuesto “Y ya te quería”. El también arreglista y productor jerezano acudió a “El Hormiguero 3.0″ y fue entrevistado por Pablo Motos, al que confesó su pasado junto a Raphael, la canción que enamoró a Ortega Cano de Jurado o como construyó el éxito de Julio Iglesias.

Una de las primeras cuestiones que abordaron es que a Manuel Alejandro no le gusta el término “compositor”: “600 canciones y el 21 de febrero a las dos de la noche comienzo a quemar a vivir el primer día de los 90. SI divides, cabe una cada....″. Y continuó: No es que no me guste, mi padre es compositori sinfónico y me enseñó todo de pequeño. Sé exactamente lo que es componer y la canción es un pétalo que se desprende de la música”.

Además añadió que en su opinión, “la canción no hace falta componerla. Ya nace hecha”. Motos le preguntó por algo imprescindible para poder hablar de una buena canción. “Soy escribidor. Tampoco soy escritor. Soy un músico desafinado y un escritor con faltas de ortografía”.

A la hora de hablar de grandes músicos con grandes canciones compuestas por Manuel Alejandro, el compositor confesó que " me fijo en la vida de cada uno de ellos” para hacer sus canciones. Y habló del caso de Rocío Jurado: “Yo cuando le hacía a Rocío Jurado sus temas yo ya sabía lo que pasaba en su matrimonio y me había fijado que aquello se iba a romper”.

Crea así una personalidad asociada al cantante. “¿Qué piensa la gente de Julio Iglesias?”, se autopreguntó: “que era un macho alfa total, un fenómeno, que conquistaba”, contestó. “Lo mejor de tu vida”, confirma el compositor, es en honor a su relación con Isabel Preysler. “Pero ahí quedé fatal. Dice, fuiste mía, mía, mía... Pero es que la señora no ha engordado ni un kilo”. “Tu has ayudado a ligar a Julio Iglesias”, le espetó Motos entre aplausos.

También recordó sus inicios junto a Raphael y cómo ambos “nos recorrimos todos los puticlubs de Madrid”. Ambos tocaban allí donde les pagaban hasta que llegó el tema veintitantos que compuso para él: “Yo soy Aquel”, que marcaría un antes y un después en la vida de ambos.