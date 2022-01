Silvio González: “Hemos conseguido ser líderes con un modelo audiovisual responsable”

Silvio González, el Consejero Delegado de Atresmedia, ha sido el protagonista del primer encuentro de 2022 de los diálogos de Alta Dirección de LíderesResponsables, que organiza la Fundación SERES y que ha convocado en los dos últimos años a cincuenta directivos. El presidente de SERES, Fernando Ruiz, se daba cita con González para abordar los retos y oportunidades de los modelos responsables en contenidos audiovisuales y la necesidad de un compromiso social cada vez mayor por parte del tejido empresarial. Un encuentro que pretende dar visibilidad a empresas con valores.

“Todos entendemos la importancia de los medios de comunicación más allá de los resultados económicos y la capacidad de tener audiencia a cualquier precio. Tenemos la obligación de hacer a la sociedad mejor. Siempre está ahí la tentación de tomar el camino fácil y buscar productos que sabes que tienen una acogida mejor, pero no lo hacemos y sentimos orgullo de pertenencia”, comentó González.

Incidió el Consejero Delegado de Atresmedia, grupo líder de audiencia, en la importancia de delimitar las líneas rojas: “Perseguimos ser líderes, pero siempre tenemos la barrera de cómo se deben conseguir las cosas. Nunca vamos a renunciar a nuestra línea editorial por el liderazgo. Tenemos un compromiso con la sociedad. Hemos conseguido ser líderes con un modelo audiovisual responsable”.

La batalla de las audiencias

Otra de las cuestiones que planteó el presidente de SERES después de bromear sobre el sufrimiento que supone para el CEO de Atresmedia la batalla diaria de las audiencias, “es una tortura” , admitía, “aunque llevamos un tiempo largo que no lo es” fue la Fundación de Atresmedia enfocada a la infancia. “Comenzó en sus inicios centrada a la atención hospitalaria de los niños, a que tuvieran mejor vida y entendimiento. Luego tuvimos que ir pivotando el proyecto y ahora está enfocado en ´Levanta la cabeza´, que es el uso inteligente de la tecnología. Saber lo bueno que tiene y también la parte negativa”.

Sobre el consumo de televisión en nuestro país, González señaló que en España “más del 95% de los españoles consume contenido de Atresmedia e incluso los jóvenes, que son los que menos consumen, ven en torno a una hora y media de televisión al día. La televisión es, con mucha diferencia, el gran objeto de consumo audiovisual”.

Una de los momentos más relevantes de la conversación fue afrontar cómo había afectado la pandemia en la que seguimos inmersos, siendo la primera consecuencia la necesidad de adaptarse “al mundo digital de un día para otro. Hemos sido capaces de seguir presentes sin ningún cambio en nuestra programación, como servicio esencial que somos. Tiene la parte peligrosa del teletrabajo, que se pierde ese punto de creatividad y transmisión de conocimiento. Se resiente la cultura de empresa y el sentimiento de pertenencia”, relató González.

Respecto a la función que ha cumplido la empresa en la sociedad en tiempos tan complicados lo tiene claro: “Nos ha dado la sensación de ser útiles a la sociedad con los estudios de marca que solemos hacer. En pandemia subió el consumo una barbaridad hasta cinco horas y pico. La satisfacción es que les ayudábamos a comprender la situación y a trasmitir valores con más optimismo. Era importante acordarnos de todas esas profesiones que han sido tan necesarias, como los reponedores de los supermercados”, apuntó Silvio González.

En un encuentro en el que tiene especial relevancia las cuestiones sociales, no pasaron por alto los compromisos de la empresa en esta dirección como “Ponle freno” o “Constantes y vitales”, en los que Silvio quiso refrendar que lo importante es mantener las iniciativas en el tiempo, que el compromiso dure. “Nuestro modelo es de éxito, pero no ha sido siempre el de más audiencia, pero creemos en él. Por ejemplo, en ´Constantes y vitales´, la idea es dedicar un 2% del PIB a la ciencia. No queremos capitalizar el éxito sino aunar grupos de interés que persigan los mismo”, recordó González.