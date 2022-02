De Tu Cara Me Suena a Eurovisión: El pasado televisivo de la aspirante a cantar por San Marino

La cantante española Cristina Ramos competirá por representar a San Marino en la próxima edición de Eurovisión, según anunció hoy la televisión pública de este pequeño país enclavado en la península itálica. San Marino, una diminuta república en medio de la región italiana de Emilia Romagna (norte), elegirá a su representante para la 66ª edición de Eurovisión el próximo 19 de febrero en un programa de su televisión pública.

pero Cristina Ramos lleva años en la televisión de medio mundo. La española debutó en Got Talent España en 2016, donde sorprendió con un cambio de vestuario y de género musical en medio de su actuación. Su potente voz le permite cantar desde canciones líricas al más puro heavy metal. Además, este gran impacto que tuvo en Got Talent España, donde acabó ganando la edición, le brindó la posibilidad de intervenir en una edición internacional de Got Talent, donde tuvo la oportunidad de impresionar al mismísimo Simon Cowell, creador del formato.

Su carrera internacional siguió creciendo, aterrizando en 2018 en «La Voz México». Toda esta trayectoria en talents shows le permitió «colarse» entre las celebridades que protagonizaron la edición número 8 (2020-21) de «Tu Cara Me Suena», donde pudo demostrar toda su versatilidad con todo tipo de géneros y coincidió con Los Gemeliers, María Isabel, Mario Vaquerizo o El Monaguillo.

Debido al escaso volumen de población de San Marino, su preselección cuenta con hasta tres semifinales con aspirantes internacionales y sólo una con locales. Además, Cristina Ramos cuenta con su gran dominio del inglés como otra de sus bazas. Esta preselección, que durará desde este domingo 13 al próximo sábado 19 de febrero, se podrá seguir en España a través del canal TEN, que se está volcando con la cita eurovisiva, especialmente desde el terremoto del Benidorm Fest. Además, esta preselección comienza solo días después de que su país vecino Italia, halla vuelto a seleccionar a Mahmood, junto a Blanco como su representante en Turín.

Sus rivales

Pero también aspirará Achille Lauro, uno de los más populares y vanguardistas del pop italiano y que tratará de adjudicarse un pase a Eurovisión por San Marino tras no lograrlo en la preselección nacional italiana, el Festival de Sanremo (norte). La posibilidad de acudir al certamen de San Marino había sido insinuada, irónicamente, por algunos de los concursantes de Sanremo. El grupo La Rappresentante di Lista planteó la posibilidad de representar a San Marino y hasta al Vaticano, aunque finalmente no lo hará. Y también lo planteó como hipótesis el último de la clasificación de Sanremo, Tananai.

El reglamento del ente de Radiotelevisión sanmarinense establece que su preselección nacional para Eurovisión no tendrá “algún límite de nacionalidad, lengua o procedencia” de los artistas aspirantes. Italia será el país anfitrión de Eurovisión tras el triunfo del grupo Maneskin en 2021 en Rotterdam y lo organizará en la ciudad de Turín los 10, 12 y 14 de mayo. Este año el país estará representado por el dúo entre Blanco y Mahmood, triunfadores de Sanremo con su balada “Brividi” (Escalofríos).