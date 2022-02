«La Edad de la Ira», una serie para aprender

Es uno de los estrenos más esperados. Y lo merece. «La Edad de la Ira» es mucho. No es una serie más. La apuesta de ATRESplayer PREMIUM por llevar a la pequeña pantalla la novela homónima de Nando López es toda una declaración de intenciones sobre el lugar hacia el que camina la sociedad. La adolescencia, los patrones de conducta que deberían formar parte del pasado, una crítica social que no deja indiferente a todo aquel, joven o adulto que se siente frente al televisor para el estreno de hoy en la plataforma de pago de Atresmedia.

Con la producción ejecutiva de Montse García (Atresmedia), Jesús Rodrigo, Carmen Gonzalez y Javier Pons (Big Bang Media - THE MEDIAPRO STUDIO) y Mireia Acosta (MASFICCIÓN), la serie es la adaptación de la novela de Nando López, finalista al Premio Nadal 2010, que retrata la adolescencia recurriendo al thriller para abordar las complejidades sociales. Un asesinato es el comienzo de la serie. El final de todo. El principio de nada. La vía por la que canalizar una ficción que abre en canal grandes problemas aun hoy vigentes en la sociedad como son la violencia de género.

Todo un desafío para los protagonistas, entre ellos para Marcos, el papel que interpreta el conocido Manu Ríos, que viene de triunfar en «Élite». No lo tiene nada fácil, acusado de matar a su padre y herir gravemente a uno de sus hermanos, nos relata cómo ha preparado el personaje. «He tenido que volver a la adolescencia, que ya hay un cambio, no me pilla lejos, pero sí hay una transformación en la manera de ver las cosas y de sentirlas. Ese vivir todo multiplicado por mil», aunque admite que el gran desafío de su personaje ha sido «las cosas de la casa. La relación con sus padres y con su hermano. Era algo muy oscuro. Leer el guion me impactó. Era difícil entrar ahí. Me resultaba duro y me costó», admite a pocos días del estreno.

Calado fundamental tiene el personaje de Amaia Aberasturi, que es Sandra, el pegamento de todo. El hilo argumental de un relato perfecto. «Es compleja. Tiene un dualismo claro. Es muy adulta y vemos esa parte seria, cañera, pero a la vez no deja de lado esa luz, no cae en el cliché de la seriedad. También hace tonterías, se divierte, nunca sabes por dónde va a salir», admite la actriz, que dice tener muchos nervios al sentarse a ver el resultado: «La vi sola en el sofá de mi casa y estaba nerviosísima, porque es difícil no juzgarte. Es guay, pero a la vez tienes miedo a lo que vas a ver».

Manu nos ayuda a diseccionar la serie: «Se ponen sobre la mesa temas sociales que están pasando a día de hoy, se habla de la homofobia y la violencia de género. Es importante. Se hace de una manera muy realista y desde el punto de vista de la adolescencia, que es clave, porque parece que sus problemas no tienen peso y no es así. Afectan a la vida de cada uno de los personajes».

«Te sientes muy involucrado. Los personajes están muy bien dibujados y todo va fluido», recuerda Amaia, que apunta: «Siempre he hecho personajes muy contenidos y serios. Me daba miedo ser tan expresiva, tan alegre. Nunca había hecho algo así».

Para dar forma a la historia de «La Edad de la Ira» es fundamental Daniel Ibáñez bajo la piel de Raúl. El friki nuevo del instituto. Extrovertido, divertido, inconsciente, en el fondo es un inseguro muy protegido desde niño que busca experiencias vitales. Conecta enseguida con Marcos y Sandra, con los que comparte la sensación de ser unos incomprendidos que no encuentran su sitio. Un trío que dará buenas historias. «Esta trama tiene mucha oscuridad, pero mi personaje es un rayo de luz, da cierto alivio, a pesar de que tiene sus claroscuros», relata.

Ibáñez hace un buen retrato de la serie: «Es todo lo contrario a pasar el rato. Te obligar a estar presente. Es un descubrimiento. No se puede ver con el móvil; requiere atención. Hay muchos matices que aportan algo fundamental a esas diferencias cromáticas de emociones que existen dentro de la serie».

Carlos Alcaide es Ignacio, el hermano mayor de Marcos. Su vida gira alrededor de los estudios y de las metas que le marca su padre. Ha elegido el camino de la obediencia. Así nos lo cuenta: «Conmigo hay un misterio. Hay que esperar al segundo capítulo para descubrirlo. Mi personaje tiene un carácter hermético, un patrón de conducta rígido, ligado al padre. Es un chaval con mucho miedo y eso lo define».

Y con un patrón tan marcado indagamos en cómo le dio forma: «Fue muy interesante, porque es muy analítico, muy mental, es un observador de lo que va pasando en su casa. Lo estuve preparando con mi coach como ratas de laboratorio durante tres días seguidos, probando cosas, pero luego hay una parte emocional, ese tronco que tiene Ignacio que es el miedo y que se va reconstruyendo poco a poco. Es muy interesante su evolución», relata Carlos Alcaide para dejarnos con la miel en los labios justo antes del estreno.

El día y la hora es hoy. «La edad de la ira» cuenta con cuatro capítulos de 50 minutos de duración en la plataforma de ATRESplayer PREMIUM. Eloy Azorín, que interpreta a un comprometido profesor, completa el reparto junto a Sara Jiménez, María Morales, Xavi Sáez, Eleazar Ortiz, Álvaro Larrán, Dani Sabiti, Daniel Cabrera, Oriol Franco, Markos Marín, Rocío Muñoz-Cobo, Sara Deray, Joan Pedrola y Marina Fábregas. La cuenta atrás ha llegado a su fin. Merece la pena.