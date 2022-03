Cornelia Jakobs representará a Suecia en Eurovisión 2022

Tembló ayer el Melodifestivalen 2022 con la elección de su ganador que se convirtió automáticamente en el representante de Suecia para el Festival de Eurovisión del próximo mayo en Turín. La emocionante interpretación de ‘Hold Me Closer’, dio la victoria a Cornelia Jakobs. Pero el televoto fue “incomprensiblemente” según la crítica al manido tema de Anders Bagge ‘Bigger Than The Universe’.

Cornelia Jakobs optó por el intimismo sin alardes para una canción pegadiza que ya se ha recibido notablemente en las casa de apuestas, hasta situarlo en un buen tercer puesto. Los 12 votos que ha otorgado España a la canción de Jakobs han sido decisivos. Nuestro país tenía la oportunidad de votar como jurado internacional invitado. Los 10 puntos fueron a parar a “Higher Power”. Los siguientes temas mejor valorados por nuestro país fueron Medina (8) y LIamoo (7).

Cornelia Jakobs fue la indiscutible ganadora de los votos del jurado, con 76 puntos y casi unanimidad de doces. Sin embargo todo estuvo en un tris de acabar torcido por el televoto, que dio 90 puntos a Anders Bagge, ante la sorpresa de críticos y espectadores, ya que consideran su propuesta “Bigger Than the Universe”, como un vestigio del pasado.

Resultados finales

01. ‘Hold Me Closer’, Cornelia Jakobs 146 · 76+70

02. ‘Bigger Than The Universe’, Anders Bagge 121 · 31+90

03. ‘In I Dimman’, Medina 109 · 53+56

04. ‘Bluffin’, Liamoo 91 · 65+26

05. ‘My Way’, Tone Sekelius 84 · 31+53

06. ‘Run To The Hills’, Klara Hamaström 83 · 27+56

07. ‘Som Du Vill’, Theoz 65 · 39+26

08. ‘Änglavat’, John Lundvik 60 · 43+17

09. ‘I Can’t Get Enough’, Cazzi Opeia 55 · 26+29

10. ‘Freedom’, Faith Kakembo 51 · 33+18

11. ‘Innocent Love’, Robin Bengtsson 34 · 29+5

12. ‘Higher Power’, Anna Bergendahl 29 · 11+18