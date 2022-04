Aenne Burda, la primera influencer de la elegancia

Aenne Burda no es solo tiempo entre costuras, sino una vida entre costuras. Más de 90 años dedicados a la moda y a la edición de revistas, cuyo legado ha llegado a nuestros días con Burda Style. La película «Una vida entre costuras» rinde tributo a esta alemana, como también lo hizo hace unas fechas «Julia» en HBO, a la pionera de los programas de cocina en la televisión americana.

A Aenne también se le atribuye ser uno de los símbolos del milagro económico alemán después de la depresión del país tras la Segunda Guerra Mundial. Así la marca Burda está unida a la prosperidad y el progreso. Pero este biopic va mucho más allá de su influencia de la moda, sino que dibuja un emblema del feminismo y la modernidad en todos sus ámbitos. De esta forma se recuerda que la moda es un canal artístico más a través del que se puede narrar la evolución histórica.

Así, a través de este personaje se narra el periodo de reconstrucción económico social y moral tras la Alemania nazi. La década de los años 40 sirvió para cerrar heridas y mirar hacia el futuro, aunque algunas lacras serían difíciles de eliminar. Además, este proyecto lleva el sello de una mujer alemana, la actriz y directora Katharina Wackernagel.

Pero la intención de Aenne no era ser la revista más leída, sino la más útil para sus lectores. Su primer proyecto, «auto-sastrería» incluía hojas de patrones. Mediante esta idea consiguió impactar en millones de hogares alemanes y formar en moda a la ciudadanía y que no tuviesen que depender de la industria textil. Además, la línea de sus revistas están marcadas por la elegancia, rasgo que luchó por recuperar en una Alemania donde la precariedad hacía que el estilo pasase a un segundo plano. Por este mismo motivo Aenne es recordada como la gran referente de la elegancia, consiguiendo respetarla hasta cuando parecía no importar a absolutamente nadie.

Pero este largometraje también trata la realidad de la mujer en los años 40, como el día a día de un matrimonio infeliz en el que la mujer está supeditada a la voluntad y éxito de su marido editor, teniendo que soportar además sus constantes infidelidades. Fue entonces cuando Aenne optó por la emancipación, tanto de convivencia como profesional, para iniciar así el gran proyecto de Burda. Todo esto muchos años antes de que la autodeterminación o los divorcios estuviesen regulados en Europa.

Anna está convencida de que el anhelo de las mujeres por escapar de la tristeza de la posguerra tiene un gran potencial de mercado. Obligará a Franz a darle la revista y pasará llamarse Aenne. Ella exige mucho de sus empleados, pero también les da una visión por la que vale la pena luchar: su publicación debe ser diferente de todas las demás revistas de moda y ofrecer un valor añadido real. Aenne cree en su proyecto y exige que Franz le ceda la editorial y a cambio renunciará a todos los reclamos sobre sus activos. El primer número se agotará muy rápido. Con su revista, se convertirá en la encarnación del «milagro de la economía alemana».

«Aenne Burda: Una vida entre costuras» obtuvo destacados datos de audiencia en su país de origen con más de 6 millones de espectadores. Cuenta en la dirección con Francis Meletzky, en guion a Regine Bielefeldt y en la producción a Polyphon Pictures y Sabine Tettenborn.

Así, se puede encontrar un paralelismocon el célebre personaje de Julia Child. Ambas lucharon porque las mujeres de la época fuesen más autosuficientes, demostrando que tenían la posibilidad de cambiar las cosas en su mano. Además reforzó la idea de que la comunicación de estos valores es esencial para el progreso, Julia lo hizo a través de la pantalla y Aenne lo hizo a través de las revistas, algo que tiene aun mayor mérito entendiendo que su nicho de mercado estaba mucho más concentrado.

De esta forma Antena 3 apuesta por esta historia comprometida en la noche (22:00 horas) del Jueves Santo para adaptar en «El Peliculón» esta miniserie con tanto éxito en Alemania.