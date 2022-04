«Outer Range», la serie a caballo entre el western y la locura

Seguramente si mi padre o algún purista de las películas del Oeste (Western) levantara la cabeza, estaría encantado con el volumen de nuevos títulos en películas y series que están recuperando la temática, escenarios y personajes de las viejas cintas de vaqueros, eso sí, decepcionados sin indios y con el adjetivo de «neo» que las acompaña. En esa salsa llega a Amazon Prime Video la desconcertante «Outer Range (tristemente traducida como «Fuera de rango»): en la trama, un tranquilo ranchero Royal Abott, que se hace cargo de su familia y sus tierras, de vecinos, los rivales y su ambición. Pero la llegada de una misteriosa visitante, «Autumn», y la aparición de elementos sobrenaturales pondrán patas arriba la vida del vaquero, pero también la de todo el género. Adiós Western, hola Neo Western.

Desde luego, el mérito de «Outer Range» no es ser la primera. En 2018 llegó a televisión «Yellowstone», creada por Taylor Sheridan («Sicario») y protagonizada por Kevin Costner, que creó un auténtico fenómeno hacia el clásico padre de familia preocupado por mantenerla alejada de los problemas. Pero «Outer Range» tiene a Josh Brolin (Royal Abott), un hombre de convicciones fuertes y arraigadas en las tres generaciones de su familia que han poseído el rancho de Wyoming. Y es que no sólo es un maestro del género como demuestran sus papeles en «No es país para viejos» de los Cohen y «Valor de ley» (obviando «Jonah Hex» que dirigió el propio Brolin) y más tarde «Sicario», en 2015. También supone la vuelta del veterano actor a la televisión, lo que no pasaba desde hace casi dos décadas, porque, según sus propias palabras, «aparecieron propuestas, pero no eran temas con los que quisiera estar trabajando durante un año entero», y ya ni hablar de si hubiera futuras temporadas. Brolin se suma así al nuevo mundo de la televisión, que hoy en día es muy diferente al que vivió en «Mister Sterling» allá por 2003. Productor ejecutivo de la serie junto a Plan B Entertainment, formado por Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner, que producen la serie (y se llevaron el Oscar por «Doce años de esclavitud»), y Amazon Studios, Brolin siempre quiso volver al western porque es «un género que entiendo, que me fascina, con el que tengo una conexión personal», confesó a «Vanity Fair», pero encontró que la ficción incluía un elemento sobrenatural que la vincula con producciones tan dispares como «Lost», y «Señales» de M. Night Shyamalan. Y ahí es dónde entra en juego la labor del creador y director Brian Watkins.

El agujero de "pero qué demonios..." AP

Vacíos y huecos

Educado en la prestigiosa academia Juilliard de teatro, «Outer Range» es su ópera prima, que destila rasgos de sus orígenes: «Para mí, el oeste siempre ha sido este lugar lleno de maravillas y peligros a partes iguales». Así que tenemos componentes clásicos: peleas en los bares, mucha cerveza, largos paseos a caballo y unos cuantos bravucones ansiosos de quedarse con la tierra de todos. Pero la tranquilidad que transmiten los parajes de Wyoming y la vida familiar de trabajo y acudir a la iglesia se rompe en un instante cuando Royal Abott encuentra un inexplicable y perfecto agujero en sus tierras del oeste. Silencioso, insondable e insoportable, ese vacío en sus tierras concatenará y precipitará otros acontecimientos como la desaparición de su nuera, la llegada de una extraña, una muerte inesperada y las acometidas de su rival, Wayne Tillerson, interpretado con maldad por Will Patton. Le acompañan en su perplejidad Lili Taylor (Cecilia Abott), Tom Pelphrey (Terry Abott, Noah Reid (Billy Tillerson), MorningStar Angeline (Marta Halcón), Hank Rogerson, Jordyn Aurora, Christopher Hagen, Melissa Chambers, William Sterchi y Grayson Berry.

Así que durante ocho capítulos observaremos cómo combina la unión de «personas reales que se enfrentan con lo desconocido», y no sólo por el desgarro de Cronos con su hoz en mitad de los pastos, que tiene su miga, si no cómo casa todo con la fe de las personas y las relaciones interpersonales. Momento cumbre la oración a la mesa de Royal (Brolin) que empieza en plegaria y acaba con un golpe en la mesa. Quizá los papeles de sus hijos y la invitada, no consiguen descargar del todo el peso de la trama, que como buen dramaturgo watkins descarga al final de cada capítulo antes de unos créditos demoledores.

Ya sea apodado como «Neo Western» o «Weird Western», estamos ante el principio de la unión del clásico del oeste con cualquier otro género, ya sea de detectives,o de lo sobrenatural y paranormal. Y qué mejor manera que de la mano de Josh Brolin.