«Irma Vep», el regreso de la ninja de terciopelo

Parece que la ficción comienza a agotar los subgéneros de la nostalgia. En plena explosión de los remakes, reboosts y demás formatos que recuperan mitos del ayer, HBO se ha pasado el juego. Su nueva serie «Irma Vep» recrea el rodaje de un hipotético remake de la primera ficción que contó con una supervillana femenina «Les Vampires». Un triller vampírico mudo parece todo un desafío para cualquier adaptación. Sin embargo, este escenario sirve para criticar alguna de las inercias que ha ganado la industria en los últimos años, mientras que otras buenas costumbres del cine clásico han caído en el olvido.

Estas críticas hacia la nueva industria se concentran en el director del rodaje, un cineasta romántico. Es de lo que no soporta que a un largometraje fraccionado en seis capítulos se le llame serie o miniserie. Pedro aunque sea de lo más pedante, este director exprimirá el máximo potencial de la protagonista, interpretada por Alicia Vikander. Alicia es conocida por encarnar a Lara Croft en la popular saga «Tomb Raider», con perimiso de Angelina Jolie, aunque también ha egercido de protagonista en otros largos como «La chica danesa» o «Exmachina». Este es su papel más importante en formato serie.

Vikander da vida a una estrella de Hollywood que se ha cansado del cine comercial, de la industria y de los taquillazos fugaces. Ahora busca rencontrarse con su esencia como actriz en un referencia del cine clásico. Todo está diseñado para ella, desde el mono de terciopelo que lucirá, hasta cada habitación de hotel. El glamour, las galas y las grandes promos la aburren desde hace tiempo. Ahora busca experimentar, no le interesan las estatuillas ni ir a los grandes late nights. Está quemada por los focos.

Más sobre la dirección

Olivier Assayas es un cineasta francés que se ha convertido en una de las principales voces del cine contemporáneo internacional. Comenzó su carrera como pintor y diseñador gráfico. Posteriormente, comenzó a realizar sus propios cortometrajes mientras perseguía su interés por globalizar la cultura y la tecnología como editor de Cahiers du Cinema (1980-1985). Desde su primer largometraje, «Désordre» (1986), que recibió el Premio de la Semana de la Crítica en la Bienal de Venecia, ha presentado constantemente un trabajo rico y diverso que le ha valido el reconocimiento internacional. Entre sus películas más celebradas se encuentran: «Irma Vep»; «Las horas del verano»; nombrada una de las «Mejores películas del siglo XXI (hasta ahora)», por The New York Times; «Demonlover»; «Clean»; «Carlos»; que ganó el Globo de Oro a la Mejor Miniserie o Película para Televisión y obtuvo dos nominaciones al Emmy, incluida la Dirección para una Miniserie, Película o Especial Dramático; «Clouds of Sils Maria» por la que Kristen Stewart ganó el César a la mejor actriz de reparto; «Personal Shopper», que ganó el Premio a la mejor dirección en Cannes; «Después de mayo», que ganó el premio al Mejor Guión en Venecia; y más recientemente «Dobles vidas» y «La red avispa».

El resparto está compuesto de Alicia Vikander como Mira, Vincent Macaigne como René Vidal, Jeanne Balibar como Zoe, Devon Ross como Regina, Lars Eidinger como Gottfried, Vincent Lacoste como Edmond Lagrange y Nora Hamzawi como Carla. Con el telón de fondo de un espeluznante thriller criminal, Mira (Alicia Vikander lucha cuando las diferencias entre ella y el personaje que interpreta comienzan a desdibujarse y fusionarse. Dos realidades particularmente paralelas.