El mal rato de Omar Montes con Pablo Motos: “Para irme con mi marido tendré que sacarlo del cementerio”

Las cosas del directo son así. Bien lo sabe Pablo Motos, que a lo largo de todos estos años ha vivido de todo. Omar Montes acudió al programa de éxito de Antena 3 para presentar su nuevo tema “La llama del amor”, que se estrena el 23 de junio a las 23:59 horas. El madrileño explicó al presentador cómo el estribillo ha conseguido hacerse viral antes incluso de que el tema se dé a conocer al completo. Misterios de la música actual.

Nada más tomar asiento ya dio una exclusiva: publicará tema con CTangana: “El tema es muy chulo, se llama ‘Una y mil veces’, y lo vamos a sacar en cuanto terminemos el videoclip”,

A pesar de ello, avisó de que está abierto a nuevos géneros musicales: “Ahora estoy intentando hacer flamenquito, estoy intentando hacer un tipo de música diferente a la que estoy acostumbrado porque ya me he hartado del reguetón”, dijo.

Omar Montes relató cómo surgió ‘La llama del amor’: “Estaba en un programa de televisión y de repente una chica me dijo: ‘Tú, tú no cantas una mierda, tú no sabes cantar’. Y le contesté: ‘¿Que yo no sé cantar?’. Estaba con dos amigos, me puse a improvisar y a cantar esa canción y se quedó todo el mundo loco. Y a raíz del audio que se hizo viral este tema lo está reventando tanto”.

“En las ventas digitales llevo ya dos años seguidos siendo número uno y ya no tengo nada que demostrar. Ahora quiero hacer lo que me gusta, flamenquito. Quiero hacer flamenco mezclado con otras cosas y dejar el reguetón aparcado hasta nueva orden. Quiero hacer canciones transcendentales, que el día de mañana los chavales en el colegio, cuando pasen 20 años, la pongan en sus excursiones como hacía yo con Estopa”, reconoció Omar Montes.

“Quiero hacer himnos que se estudien en el colegio dentro de 20 años”, @omarmontesSr responde a las preguntas de examen sobre él mismo #OmarMontesEH pic.twitter.com/C0YTd8HAbR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2022

El momento desagradable de la noche llegó cuando pretendían dar la tarjeta Openbank a través de la llamada telefónica.

“Hola, escuche. Ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar ahora mismo un regalito. Se va a ir usted de vacaciones con su marido”, ha comenzado diciendo el de Pan Bendito. “¿Con mi marido? No, porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él”, se quedaron sin palabras en plató.

“No cuelgue”, retomó Pablo Motos, aunque ya era tarde. La señora había colgado el teléfono creyendo que se trataba de una broma de mal gusto. “No metas a gente de la familia. Tú dirígete solo a la persona”, le dijo el presentador. “¿Qué hacemos? ¿Llamamos otra vez?”, ha insistido el artista. “Si la llamamos nos va a mandar a la porra”, dice Motos. Volvieron a llamar, pero saltó el contestador.