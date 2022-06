El motivo por el que Arturo Valls es una estrella en Uruguay y su posible rencuentro con «Ahora Caigo»

Arturo Valls ha dado un cambio a su trayectoria en esta temporada. De presentar algunos de los programas más emblemáticos y originales de la televisión como «Ahora Caigo», «Me resbala» o «Mask Singer» a protagonizar proyectos de ficción como la adaptación de «Camera Café», «Sin Novedad» o «Dos años y un día». El último título es uno de los grandes lanzamientos de Atresplayer para este verano, que estará disponible a partir del 3 de julio. Y es que su carrera ha estado siempre ligada a Atresmedia, primero como presentador y ahora como actor y productor.

¿Sabías que Arturo Valls es una estrella en Uruguay? Nos lo cuenta en #LaNocheDModa



Ayer, precisamente presentaba este último trabajo en «La Noche D», programa al que también fue como invitado David Bustamante tras participar en «La Velada del Año II». Arturo recordó una divertida anécdota que le brindó su trayectoria en Atresmedia, mientras hablaba con Eva Soriano: «Resulta que en Uruguay soy una celebridad. Por lo visto «Ahora Caigo» y «Me Resbala» se han emitido en televisiones locales durante muchos años y me conoce todo el mundo. Me di cuenta cuando fui a participar en la versión uruguaya de Mask Singer y me saludaban en el aeropuerto. El taxista y el presentador de Mask Singer casi se emocionan al verme allí».

El presentador también ha desvelado que una televisión uruguaya ha comprado los derechos de Ahora Caigo para producirlo allí, y que le han propuesto una colaboración especial para el estreno.