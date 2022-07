Entrevista a Ginés García Millán: “Siempre hay uno que es más malo que tú”

“¿Quién mató a Sara?” ha sido uno de los grandes títulos de Netflix este año, proveniente de su factoría mexicana. En ella, el actor español Ginés García Millán da vida a César Lazcano y habló con LA RAZÓN de la vuelta de su personaje a la trama de la última temporada: «En esta evolución de mi personaje, es una persona muy mala y ahora seguramente va a pagar de alguna manera su penitencia».

Nunca se ha cambiado el nombre, ¿le parece bien como nombre artístico?

Ginés me parecía artístico porque además, cosa que mucha gente y que muchos actores no saben, es que San Ginés es el patrón de los actores. San Ginés cómico y mártir. Aparte es el nombre de mi abuelo y un nombre muy bonito. Y los dos apellidos porque es el apellido de mi padre y el de mi madre. Me parecía que fonéticamente sonaba bien y que además me iba a salvar de muchas cosas.

Ahora tiene hasta página de fans y participa de sus iniciativas...

No mucho, pero intento ser agradecido con la gente que tiene interés en lo que lo que hago, en tu trabajo, que es de lo que se trata. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con hacer que la gente pase un buen rato, que nos quiera, que sean respetuosos con tu trabajo y que me miren desde el respeto.

Ginés ha estado en todas las épocas de la televisión, ha trabajado en grandes series y con grandes actores. ¿Qué opina de la llegada del as grandes plataformas de streaming?

Me resultaba curioso que cuando empezaron las series en las plataformas, no todo el mundo quería hacer televisión porque se denostaba un poco la televisión que se había hecho. Creo que la televisión de las plataformas y las buenas series que estamos haciendo es consecuencia de muchos años de televisión; de hacer series muy buenas y muy interesantes dentro de los medios y de los tiempos. Eso viene con mucho trabajo detrás y creo que con las plataformas y las series que se están haciendo viene gente del cine y gente que trabaja desde hace muchos años en televisión y que trata de hacer su trabajo de la mejor manera posible, con buenas historias y con los medios que había en ese momento. Lo miro con alegría porque está dando trabajo a mucha gente. No a todo el mundo, pero bueno, si hay más posibilidades para productos o para historias que son diferentes. Ahora hay más diversidad. Se pueden contar cosas muy interesantes y hay lugar para gente realmente creativa. Si se crea una estructura sólida, que esto no sea una burbuja, y que a ver que pasa, porque de alguna manera, hay cierta incertidumbre de qué va a pasar con tanta plataforma, con el cine dentro de las plataformas...

“¿Quién mató a Sara?” consiguió llegar a 55 millones de personas en su lanzamiento entre otras cosas por su globalización.

Es que es otra difusión. La verdad es que me fui a hacer la serie porque me entretenía. El guión me parecía que tenía algo ahí curioso y también para salir de mi zona de confort, para ir a México, aunque ya había estado en otras ocasiones, y bueno, por intuición. Pero el éxito, desde luego, nadie se lo esperaba. Nunca piensas que pueda llegar a tantos millones de espectadores, que te conozcan en todo el mundo, que te manden mensajes de todo el mundo... además creo que es la primera serie mexicana doblada a ocho idiomas diferentes . Pues eso te abre unas puertas, evidentemente muy interesantes. Está muy bien que podamos viajar a muchos lugares, entrar en casas, con culturas diferentes, tan diferentes como la serie que es. Así que es muy bonito, y que lo que más me gusta es hacerlo en nuestra lengua. Siempre digo que nuestra lengua es nuestro oro, nuestro tesoro.

¿Leeré dentro de cinco años una entrevista donde confiese que rechazó un papel en una gran serie porque no le gustó el guión?

Sí, puede ser porque no ha llegado en un momento de tu vida y otras veces dices “que bien que ha llegado este personaje”. Por ejemplo, el último personaje que hice en teatro es uno que llega cuando ya comprendes ciertas cosas de la vida. Ya te has convertido en una persona aparentemente que sabe más del mundo, por el contrario, si te llega y dices... “no lo veo”. Lo que es par ti, es para ti. Me contaba Jean Reno, que está en esta temporada de “¿Quién mató a Sara”, que le surgió la posibilidad de una película con Robert de Niro, pero leyó el guion y dijo tengo que ir a París la semana que viene y no me interesa. El mismo día haciendo la maleta le llama Robert de Niro y le dice “tienes que hacer la película porque la hago yo”. Le contestó, “es que me voy ahora mismo”. De niro le dijo, “no vayas al aeropuerto, quedamos a comer”. Y le convenció y fue un éxito.

¿Ya se puede contar que César Lazcano su personaje, vuelve en la última temporada?

Sí. Cierto es que ahora todos los fans de la serie están intentando averiguar quien mato a Sara ya de una vez. Ahora se va a descubrir y cualquiera puede ser. Y en esta evolución de mi personaje es una persona muy mala y ahora seguramente va apagar de alguna manera su penitencia . En cuanto a su maldad, en definitiva es un personaje solitario, no te puedo decir por qué, y lo que quiere es proteger a su familia. Aunque creas que eres el malo malísimo, siempre hay uno mas malo que tú. . Esta deriva del personaje es muy interesante y vamos a ver la parte mas emocional.

Ha hecho un montón de malos: malos históricos, malos, actuales, malos con ganas... ¿cómo fue crear a César Lazcano?

Evidentemente uno ya tiene un bagaje y el guion es el que te da las pautas si está bien escrito. Los personajes los hacemos nosotros; si lo hubiera hecho otro actor estaría muy alejado del que yo he hecho. Me siento afortunado porque hemos trabajado muy juntos con los directores y con el creador de la serie. Hacen la primera temporada y luego hay que hacer otras, y un escritor sabe leer a los actores y sabrá escribirlo. No se debe trabajar solo nunca, es necesario, para que el publico reciba algo más, trabajar con los personajes para que sea una cosa viva. Están escritos y desarrollados por el creador pero luego hay que rellenar todo eso.

¿Puede contar alguna de sus sensaciones con el rodaje de “La novia gitana”?

Muy buenas sensaciones. Es importantísimo cuando tienes una historia tan potente, y una novela tan querida, la elección del creador: quién va a hacer esa serie. El director es fundamental, y es un acierto Paco Cabezas por su implicación, su manera de contar, cómo pone la cámara, el diseño de producción, la estética de la serie, cómo lo quiere contar, defender su propuesta... Es muy buen proyecto, una serie que nos va a gustar.