Carmen Borrego tras enseñarle el pene Rafa Mora: “Bastante normalita”

Tarde de locura en el nuevo “Sálvame Sandía” que está intentando recuperar audiencia y parece que a cualquier coste. Así en el programa de este jueves Rafa Mora, que mantiene un tira y afloja con Carlos Lozano relacionado con los “atributos” del extronista. La situación ha terminado por desmadrarse y al final la escena ha sido Rafa Mora enseñando el pene en los baños a una interesadísima Carmen Borrego que quería comparar tamaños.

“Al final ver a dos tíos que hacéis referencia a los músculos y ver quién la tiene más grande”, abría la veda María Patiño intentando poner paz entre ambos pero provocando la reacción contraria. Lejos de tranquilizarse el tema Lozano cargaba de nuevo: “Lo del pene era porque tú en la ‘Sálvame Snow Week’ que yo presentaba lo dijiste”. Esta declaración chocaba con la negativa de Mora y la intervención de Gema López (“Mostráis una inseguridad varonil los dos”) prometía que todo acabaría en denigración pública.

La pausa de la publicidad no hizo nada por mejorar la situación porque la aparición de Carmen Borrego no hizo si no echar más leña al fuego. La periodista aseguraba tener información que apuntaba a que el tamaña del pene de Mora no era muy grande y paseó el mensaje a sus compañeros colaboradores. Ese fue el detonante para Rafa Mora que enfadado picó el anzuelo de la hija de María Teresa Campos: ”Si quieres te reto a una cosa: nos vamos fuera y me la enseñas”.

EL programa llegaba al límite del ridículo cuando todos los colaboradores de “Sálvame” se añiñaban en el baño del plató donde el colaborador valenciano enseñaba su miembro a Borrego que de vuelta al plató aseguró que ahora, “quiero ver la de Carlos Lozano a ver quién la tiene más grande”. Rafael Mora seguía dando explicaciones: “No me molesta que digas calvo porque no lo soy ni que la tengo pequeña porque no la tengo. Que me digas que estoy un poco gordo en este caso tienes razón. Yo nunca he alardeado de tenerla gigante, pero la tengo muy por encima de la media”.

Pero nada de eso cambió la idea de Carmen Borrego que no se quedó tranquilo hasta ridiculizar al colaborador, afirmando que consideraba que era “bastante normalita” y que “por encima de la media tampoco”: