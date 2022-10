Eduardo Rosa se despide de la actriz Beatriz Álvarez-Guerra tras su muerte: “No me imagino mi vida sin ti”

El otro día se conocía el accidente de tráfico que había costado la vida de la actriz Beatriz Álvarez-Guerra. El pasado martes 4 de octubre, el municipio de Cercedo-Cotobade en Pontevedra amanecía con la noticia de un grave accidente de tráfico cuando un coche cayó al río a la altura del kilómetro 1 de la PO-235, en el puente de Loureiro. Las primeras informaciones apuntaban a dos personas implicadas en el suceso, una de ellas, una joven de 28 años, que había muerto a consecuencia del accidente. Su pareja, el conductor del vehículo de 24 años salió ileso al salir del coche nada más caer al río.

Dos días más tarde, el cadáver ha sido fue identificado como el de la actriz Beatriz Álvarez-Guerra. El chico había sido detenido acusado de un delito contra la seguridad viaria y otro de homicidio imprudente, aunque fue puesto en libertad con cargos. Hace unos días el actor Eduardo Rosa, recientemente expulsado de “MasterChef Celebrity”, lanzaba una carta enternecedora sobre la actriz en su perfil de Instagram.

“Mi amor. Mi vida. Mi reina. Beatriz Álvarez-Guerra. La madre de mis hijos”, comienza la misiva, que sigue contando cómo se enteró de la terrible noticia: “El 4 de Octubre recibí la peor llamada de teléfono de mi vida. Perderte para siempre. Hice de todo para conquistarte, y ahora no puedo hacer nada para no perderte. No sé cómo entender que te has ido antes de tiempo. No me imagino mi vida sin ti. Teníamos un futuro. 4 hijos que tener. Y una vida que soñamos”.

Reconoce el actor que tuvieron sus más y sus menos: “Hace unos días, Bea y yo discutimos. Al día siguiente noche, algo que me dejaba en un lugar de fragilidad acechaba, Bea y apareció por sorpresa. En las buenas y en las malas, me dijo .Me di cuenta de que quería pedirle permiso para secuestrarla el resto de mi vida, literalmente. Pero si se lo decía demasiado pronto, quizás la espantaría .Una mujer de bandera, que le daba igual todo con tal de llevar su voluntad a buen puerto”.

También tiene palabras para alabar su carrera y comunicarle que no se preocupe por su familia: “A pesar de la gran cineasta que has empezado a ser, “Tu vida ha sido tu mejor obra”. Eso dice Mar, que te quiere de cojones. Tu hermana Car se ocupa de todo con tal de hacer sentir a tu padre cerca. Sabemos lo que era para ti. Que pasases allí un tiempo es lo único positivo de esto”.

Sigue la carta con Rosa roto de dolor porque “no sé cómo soportar la idea de que te has ido, y que no puedo hacer nada para estar contigo. Eres luz, y sé que iluminarás allá dónde estés, mi amor”. Y habla de cómo encarar la vida sin su amor: “No sé cómo digerir esto, babe, para entender que tu camino acaba así. Que te has ido. Que no te voy a volver a tener en mis brazos. Que todo acabó en ese punto negro de Pontevedra, y en ese río. No sé cómo hacerte sentir que me cambiaría por ti con tal de no dejarte ir. Y no lo haré. Que te quise y te querré hasta que me desplume. Cumpliré lo que te prometí. Todo lo que prometí”, concluye.