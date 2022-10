Carlos Latre y el motivo por el que decidió perder 40 kilos

A pesar de su caída en audiencias, lo que le ha llevado a ser desplazada al late night de La 1, «La Gran Confusión» sigue dando grandes momentos de la mano de Xavier Sardá. En su último programa, el comunicador catalán aprovechó para hacer un pequeño rencuentro de «Crónicas Marcianas», con Boris Izaguirre y el imitador Carlos Latre. Sardá decidió tratar la transformación corporal que experimentó Latre hace años.

🥴@Carlos_Latre confiesa que llegó a pesar ciento veinte quilos y un día se vio en un vídeo caminando por la calle y decidió que tenía que perder peso: controlando su alimentación llegó a perder cuarenta quilos #ConfusiónCuerpos



⭕DIRECTO: https://t.co/eGcuDuSeTo pic.twitter.com/JF8xhYjBVx — La 1 (@La1_tve) October 22, 2022

«Yo he sido un acomplejado toda mi vida. Pero en mi última época de «Crónicas», cuando hice Torrente alcancé mi máximo. Llegué a pesar 120 kilos. Me decidí a tomarme mi salud en serio cuando un día me vi caminando. Reconocí en mí los andares de una persona obesa y no me gustó», reconocía el imitador y jurado de «Tu Cara Me Suena». Con ayuda médica y alimentación conseguí perder 40 kilos.

Carlos Latre, rostro conocido y colaborador esporádico en El Hormiguero, no solo ha tenido éxito en la televisión, sino que también ha brillado en las tablas, donde ha ido de gira recientemente con su espectáculo, donde hace repaso de su trayectoria y sus más de 100 personajes célebres a los que imita la voz. Pero Latre es mucho más que un imitador. Él es un showman todoterreno que sigue regalando intervenciones virales en televisión.