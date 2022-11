Netflix con publicidad: Estas son las series que no podrás ver

Esta semana se ha puesto en marcha la instauración por parte de Netflix de su plan básico con publicidad. 12 países, incluyendo a España, podrán disponer desde ya de una oferta de unos contenidos ligeramente reducidos por un precio menor al de una suscripción normal. La diferencia es que el espectador tendrá que ver anuncios para justificar la rebaja. Lo que mucha gente no sabe es que algunas de las series más carismáticas de la plataforma de la gran “N” roja no están disponibles dentro del plan básico con anuncios.

Llamado “Basic with Ads”, cuesta 6.99 dólares en Estados Unidos y está disponible desde la mañana de este jueves 3 de noviembre. El precio de cada país se convierte a las respectivas monedas locales. Las 12 naciones que empiezan a disfrutar de este nuevo plan, además de EEUU, son Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España y Reino Unido. En España se producirá el próximo 10 de noviembre a las 17 horas, y su precio es de 5,49 euros al mes, una rebaja bastante notoria respecto a los 7,99 euros que cuesta el paquete más básico sin anuncios.

Según Netflix, este nuevo plan mantiene la amplia variedad de excelentes programas de televisión y películas, la experiencia de visualización personalizada y está disponible en una amplia gama de televisores y dispositivos móviles. Se diferencia con los planes Básico, Estándar y Premium en detalles como la calidad de video, de hasta 720p / HD, un promedio de cuatro a cinco minutos de anuncios por hora, una cantidad limitada de películas y programas de televisión no estarán disponibles debido a restricciones de licencia y no hay posibilidad de descargas.

Así los espectadores se han encontrado con que algunas series si bien los títulos aún aparecen en la pestaña “Descubrir” y la función de búsqueda, aparece un pequeño icono de candado en la esquina superior derecha para indicar que los suscriptores del plan Básico con anuncios no tienen acceso. Hablamos de series míticas como “Arrested Developement” o la mítica “House of cards”, pero también de “Peaky Blinders” , “New Girl” , “The Magicians” , “The Last Kingdom” , “The Sinner” , “Good Girls” , “Queen of the South”, “The Good Place” y “Friday Night Lights” .

“House of Cards” fue la primera gran declaración de intenciones de Netflix en el espacio original. Como muchos de los primeros originales de Netflix, tenía licencia, en lugar de propiedad, y la adaptación de la serie británica fue producida por MRC y distribuida por Sony Pictures Television. “Arrested Development” también fue una de las primeras comedias originales de Netflix. La serie, que se emitió durante tres temporadas en Fox, volvió a la vida en 2013 con una cuarta temporada y una quinta temporada que se dividió en dos partes en 2018 y 2019.

Los ejecutivos de Netflix ya habían indicado que faltaría entre el 5% y el 10% de la programación del nivel Básico con anuncios en el lanzamiento, aunque hasta ahora no había estado claro qué títulos se verían afectados.