Pablo Motos rememoró su época como DJ en La Ruta del Bakalao

Esta noche Madrid acoge la premiere de «La Ruta», la nueva serie de Atresplayer que rememora los años de La Ruta del Bacalao. Anoche dos se sus protagonistas, Ricardo Gómez y Claudia Salas visitaron El Hormiguero para promocionar el estreno. Lo que los actores no sabían es que el encargado de entrevistarles (Pablo Motos) conoce muy bien esa época.

Ricardo Gómez, al hacer referencia a una mítica discoteca de La Ruta, pregunto a Pablo si le sonaba, a lo que éste contestó: «Me suenan todas». Fue entonces cuando el presentador soltó de memoria una larga lista de discotecas de aquellos años. Luego, explicó lo que era el espíritu de aquellas noches de fiesta: «Todo valía menos enfadarse». Incluso el presentador llegó a rememorar una de sus noches más surrealistas: «Yo era DJ y teníamos una norma que era que cuando se formaba una pelea en la pista teníamos que bajar la música y encender los focos al máximo. De repente veo en medio de la pista a un señor con un burro».

Pablo también tuvo tiempo para «picar» a Ricardo, recordándole que no fue la primera opción para los directores de casting, de lo que sin embargo Ricardo ha sacado una gran lección: «A veces no te escogen para las cosas, y está bien lidiar con eso». La actriz Claudia Salas también repasó sus inicios, como cuando echaba a todos los castings, incluso cuando se apuntó al del Musical del Rey León sin saber cantar: «No me cogieron pero me dijeron que con esa actitud llegaría lejos».