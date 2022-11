El mejor Cluedo Noir con las estrellas de Reino Unido

Un cansado policía británico realiza una rutinaria visita a la morgue en un caso que ni siquiera es suyo y se enfrentará al peor día de su vida. Esta es la premisa de «Caza al culpable», la miniserie del género del thriller policiaco que ha estrenado sus ocho episodios en Movistar Plus+ esta semana. La ficción, adaptación de Matt Baker para Channel 4 de la serie danesa «Cara a cara» («Forhøret»), es el mayor lanzamiento de la cadena británica de este año. Creada por Matt Baker y dirigida por Dries Vos, tiene el aliciente de que cuenta en su reparto con estrellas de la interpretación de Reino Unido.

Interrogatorios

La trama sigue a Danny Frater (James Nesbitt, «The mising»), un veterano detective cuya misión será la de encontrar la verdad tras la muerte de su hija Christina (Imogen King, «The Bay»). Con un sospechoso centrado en cada uno de los ocho episodios, el personaje de Nesbitt los irá entrevistando uno a uno durante el transcurso de 24 horas, puesto que, nunca mejor dicho, tiene a la policía tras sus talones. El formato es intenso y crudo, ya que él es un viejo policía separado con poco que perder. Afectado por la muerte de su hija se comporta con inusitada crueldad hacia cada uno de los protagonistas de las pistas que va entresacando. Solo el primer episodio ya es una demostración de la estructura que tendrá la miniserie: el protagonista acorrala a cada personaje en un lugar solitario y realiza un interrogatorio en toda regla en el que no duda en mentir, engañar e intentar salirse con la suya: demostrar que su hija no se suicidó. A lo largo de cada episodio se da cuenta de que ya no existía una relación fluida entre padre e hija, lo que desemboca en sorpresa tras sorpresa al conocer datos de la vida de la joven, expulsada de su casa con 15 años. El primer episodio está protagonizado por Joely Richardson («The Sandman»), como Jackie, una patóloga que trabaja con Danny, y a la que acosa con la autopsia y a Ben Miller («Profesor T»), como Richard, el jefe de nuestro protagonista en la policía. Deambulando por una ciudad oscura y triste, la joven fallecida ejercerá de conciencia de su padre, al que se seguirá dando tumbos y fuera de la ley mientras interroga a Nicola (Niamh Algar), la mujer de Christina; Maia (Antonia Thomas), la mejor amiga de su hija; al socio, Jaisal, un ex policía corrupto propietario de un club (Sacha Dhawan); a Ryan (Sam Heughan), padrino de Christina y antiguo compañero en la policía de Danny; al empresario Harry Carr (Richard E. Grant), mentor de Christina y Anne-Marie Duff, la ex esposa de Danny y madre de Christina.

Cada una de las veces, cuando parece que Danny recurrirá a la violencia para conseguir demostrar su teoría, realmente se enfrenta con los sospechosos haciendo gala de la dialéctica más convincente y apoyado en la conmiseración por su pérdida. La serie nos lleva así a pensar que realmente Christina vivía una vida triste y optó por quitarse la vida. Hasta su propio padre llega a pensarlo, pero pequeños detalles a lo largo de los episodios darán pistas sobre las oscuras motivaciones detrás de la muerte de la joven. El formato completa su éxito con capítulos muy cortos, de unos 20 minutos, que aportan velocidad y caducidad a los interrogatorios. Esto permite el lucimiento de los actores, convenientes entre la tristeza, la superioridad moral y una velada culpabilidad. «Caza al culpable» tiene una reconocible teatralidad de escenarios y personajes ayudados por una leve iluminación y cierta sensación de claustrofobia muy acorde con el noir de su origen danés. Desgraciadamente el espectador ya está acostumbrado a este formato por «Criminal» de Netflix, y el personaje de la hija de mala vida alejada de la protección familiar del que surge un padre lejano que se siente culpable, ya está revisitado en la ficción. Póngale énfasis a los diálogos y atrévase con la versión original de este Cluedo Noir.