Daniel Fez: «Me cuesta mucho reírme: hago humor, pero no lo consumo»

Daniel Fez quiso contestar a la ridiculez de que «si cortas la pizza en 8 viene más pizza». Y fue víctima de su propia forma de ser. Este asturiano de 34 años, creador de contenido en redes sociales y Auxiliar de enfermería atesora 1,8 millones de seguidores en Tiktok y casi medio millón en Twitter. Ahora se ha lanzado al mundo de los espectáculos en directo con un estilo de humor propio y personal y acompañado de su inseparable libreta azul

No todo el mundo le sigue, pero mucha gente sabe quién es. ¿Cómo empezó todo?

Llevo creando contenido en internet desde hace muchos años, pero lo había dejado y vez en cuando, esporádicamente, subía contenido. En noviembre o diciembre de 2021, estaba subiendo a stories unas reacciones a unos videotutoriales que vi en internet y los subí a stories porque no les daba valor. Los videos que yo hacía eran mucho más currados, pensados, con guion, y esto era como muy improvisado. Dije «esto es para consumir en 24 horas y que se autodestruya». Y un amigo me dijo «oye, súbelo a reels». Luego lo subí también a Tiktok y aquello explotó.

¿Cuándo implementa la famosa libreta azul?

En un vídeo de casualidad porque dijo «tomad nota» y entonces yo tenía la Moleskine, la uso, y bueno pues tiré de ella y eso mentalmente me conectó con Raúl Cimas, la sección que tiene con Buenafuente. Pensé: «Puede ser un utensilio importante para el personaje que vaya con una libretita y apuntarlo todo».

¿Cómo encontró la fórmula que le funciona en redes sociales?

Consumo mucho tik tok y demás; también busco, y hay gente que me envía cosas. Lo que me gusta de los videotutoriales es cuando sale una persona no sugiriéndote algo, sino mandándote hacer algo. Me gustan más los tutoriales porque el personaje introvertido entra y cala mucho mejor. «Tienes que ir a hablar con una chica». Vale, pues voy hablar con la chica. Que no deberías hablar con una chica. Todos los días veo tutoriales. Lo primero, que no sean muy turbios, porque claro, si te hablan de ciertas turbiedades eso no cabe ni procede. Y luego tiene que hacerme gracia a mí. Si a mí no me gusta, no lo subo. Me descargo el vídeo y voy reaccionando en directo, por así decirlo, al videotutorial. Lo voy viendo, corto, grabo, lo veo, corto, grabo donde creo que puede entrar... Luego una vez terminado lo reviso todo. Si hay alguna parte que no me gusta, pues lo borro y lo vuelvo a grabar.

¿Qué le hace gracia?

Me cuesta muchísimo reírme, o sea, soy de esa gente que hace humor, pero que no consume humor, porque no hay nada que me llene. Me hacen gracia pocos humoristas y cómicos: Berto Romer, Raúl Cimas... A lo mejor Quim Gutiérrez: su manera de interpretar algo...

Es capaz de pasar en un click del Dani fracasado al Dani normal.

Es que hay un poquito de personaje en mí y hay un poquito de mi en el personaje. Lo que me pasa en los videos realmente son mis frases o mis expresiones: es lo que yo diría en esa situación realmente. Quien me conozca sabe que mi humor es así. De hecho, a mis amigos les cuesta mucho ir conmigo a restaurantes, porque claro, a mí me viene un camarero y me dice: «¿Qué quiere?». Y yo le digo: «Pues lo que tú me regales».

Tiene hasta representante, ¿se siente una estrella a falta de camerino?

Yo camerino, nada. A mí me pones una butaca, una silla plegable y ahí me quedo. No me hace falta más. Lo de tener representante lo veo muy bien porque soy un hombre empanada.

¿Cómo son los mensajes que recibe de la gente?, ¿hay mucho hater?

La gente confunde gracia con ofensa, o al revés. Hay mucha gente que a lo mejor hago un vídeo y digo: «Pues para ligar hay que ir bien peinado», y entonces digo: «Ostia, ahí lo tengo complicado». La gente me escribe por privado: «claro, es que como eres calvo». Y yo digo ya: tengo espejos en casa. ¿Qué me quieres decir con esto? Hago un humor muy blanco, no me meto con nada ni con nadie, ni siquiera con el creador de contenido que hace el videotutorial turbio. Lo que hago es trasladar todo el fracaso en mí.

Mucha gente no sabe que es Auxiliar de Enfermería

Si, trabajo en un centro de día.

¿Qué le gusta del trabajo?

El cuidado de las personas es fundamental, y, sobre todo, al final de la vida. Entonces propiciar un cuidado óptimo al final de la vida es lo más satisfactorio que puedes hacer en la sociedad (o bueno de lo más satisfactorio). Lo tomé de mis padres: de mi madre que fue auxiliar de enfermería.

Esa experiencia tiene que tocar muy de cerca...

Toca. Muchas veces me he marchado muy agobiado a casa, porque al final ves la gente que está en la última fase de la vida, en la vejez. Y muchas veces en una vejez que nadie querría tener. Y aprendes muchas cosas, sobre todo a valorar el tiempo con tus personas mayores. Por ejemplo, con mi abuela, hubiese disfrutado muchísimo más de lo que disfruté aunque lo hice.

En los centros de día se pasó mal durante la pandemia

Sí, fue horrible porque se nos vino el covid encima y se estaba cebando con la gente más vulnerable,las personas mayores que ya tienen el sistema inmunitario bastante tocado de toda la vida y fue agobiante. Nosotros lo vivíamos, no como los médicos que lo tenían ahí delante: mirar a los ojos a esa persona y tenías miedo a que no volviese.

¿Hacia dónde crece uno en redes sociales?

Lo hablé muchas veces con la agencia, Macuto Talent. Hay dos vías. Una en la que haces contenido y te quedas en internet. Y otra en la que te diversificas y puedes hacer un show propio, salir en entrevistas, colaborar en un programa... A mí la que me gustaría es en la que no solo existe Daniel Fez en Internet, sino que lo puedes ver en un escenario en un programa o en donde sea.