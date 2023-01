Benidorm Fest: las claves para no perderte ningún detalle

Ya no queda nada para adentrarnos en el mundo del Benidorm Fest, con los nervios a flor de piel, los concursantes ya tienen todo preparado para brillar encima del escenario. El ambiente no puede ser más especial, Benidorm está preparado para convertirse un año más en la ciudad eurovisiva del país, donde además de acoger a los artistas de esta edición, todos los eurofas ya disfrutan por las calles, intentando averiguar quién será el que se lleve el esperado micrófono de bronce. Te contamos todas las claves para no perderte ni un solo detalle de la semana más especial del año.

¿Dónde se celebrará?

El festival tendrá lugar en el Palau d’Esports de L’Illa de Benidorm el cual se ha convertido en un auténtico plató de televisión que acogerá las galas de las que podrán disfrutar casi 3.000 eurofans.

¿Cuándo serán las semifinales y quiénes participan?

La estructura del festival será muy similar a la del año pasado. Habrá dos semifinales y una gran final donde los 18 concursantes se disputarán ser el próximo representante de España en Eurovisión 2023. En cada semifinal habrá 9 grandes actuaciones de las cuales todavía se desconoce el orden de actuación y sólo pasarán a la gran final 4 artistas por cada gala, dejando una maravillosa gran final con 8 actuaciones que tendrá lugar el 4 de febrero.

Primera semifinal- 31 de enero

Agoney con “Quiero arder”

Alice Wonder con “Yo quisiera”

Aritz con “Flamenco”

Fusa Nocta con “Mi familia”

Megara con “Arcadía”

Meler con “No nos moverán”

Sharonne con “Aire”

Sofía Martín con “Tuki”

Twin Melody con “Sayonara”

Segunda semifinal- 2 de febrero

Alfred con “Desde que tú estás”

Blanca Paloma con “EAEA”

E’FEMME con “Uff!”

Famous con “La Lola”

José Otero con “Inviernos en Marte”

Karmento con “Quiero y duelo”

Rakky Ripper con “Tracción”

Siderland con “Que esclati tot”

Vicco con “Nochentera”

¿Dónde ver las galas?

Tanto las semifinales como la gran final del Benidorm Fest se podrán seguir en televisión a través de La 1.

¿Quiénes son los presentadores este año?

Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez serán los que conducirán las tres galas más especiales del año.

(I-D) La directora de comunicación de TVE, María Eizaguirre; la cantante Mónica Naranjo; el presentador Rodrigo Vázquez, y la presentadora del programa Gen, Inés Hernand, intervienen en la presentación de la segunda edición del Benidorm Fest 2023, en Torrespaña, a 11 de enero de 2023, en Madrid (España). La segunda edición del Benidorm Fest 2023 celebra sus semifinales los días 31 de enero y 2 de febrero, y su gran final el 4 de febrero de 2023. Dieciocho serán los artistas que participarán en la preselección española para Eurovisión. 11 ENERO 2023;MADRID;BENIDORM FEST;2023;SEGUNDA EDICIÓN Carlos Luján / Europa Press 11/01/2023 FOTO: Carlos Luján Europa Press

¿Quiénes son los miembros del jurado del Benidorm Fest 2023?

Este es uno de los temas que más importancia han dado los eurofans debido a la polémica que surgió el año pasado alrededor de la victoria de Chanel. Esta edición contará con 8 integrantes, donde además se potencia la presencia internacional, tres de ellos serán españoles y los cinco restantes expertos internacionales. Este grupo contará con el 50% del peso de las votaciones, , dejando el otro 50% para el público, al igual que en la pasada edición.

¿Habrá contenido extra?

Por si todo esto fuera poco, Benidorm se convertirá en la capital de la música, donde habrá grandes sorpresas, con charlas y actividades por toda la ciudad. Además, para los afortunados que se encuentren en la ciudad, habrá varios conciertos en la discoteca principal “Penélope” durante la semana. También en la 1, todos los eurofans podrán seguir el contenido especial de la 1, “La noche del Benidorm Fest”, que de la mano de Miki Núñez y Aitor Abizua descubriremos todas las sorpresas que nos tienen preparadas ambas semifinales a partir de las 22:00.

Por supuesto, no puedes perderte ningún contenido de las redes sociales de LA RAZÓN donde seguiremos y contaremos cada detalle de los que pase durante la semana ¿Te lo vas a perder?.