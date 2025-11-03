atresplayer anuncia la sexta edición de ‘Drag Race España’ y abre casting para nuevas reinas

atresplayer ha confirmado oficialmente la sexta edición de ‘Drag Race España’, el aclamado talent show que presenta Supremme de Luxe. La renovación llega tras el enorme éxito de la quinta temporada, que está batiendo récords de audiencia y seguimiento en la plataforma de Atresmedia, consolidando al formato como uno de los más destacados a nivel internacional.

El anuncio llega incluso antes de que concluya la emisión actual, una muestra de la confianza plena de la cadena en el programa. La quinta temporada de ‘Drag Race España’ ha conseguido el mejor estreno histórico de la franquicia en atresplayer, manteniendo cifras de visionado excepcionales semana tras semana. Además, el ‘Meet The Queens’ de esta edición se ha convertido en el más visto hasta la fecha, reflejando el entusiasmo y la fidelidad del público.

Con la mirada puesta en el futuro, el casting para la sexta edición ya está abierto a través de la web oficial del programa. El taller más famoso de la televisión busca una nueva generación de drags dispuestas a demostrar su talento en las pasarelas, desafíos y actuaciones que pondrán a prueba su creatividad, humor, arte y carisma.

En cada entrega, las participantes deberán superar mini retos y maxi retos de costura, baile, interpretación o comedia, hasta llegar a la esperada Gran Final, donde solo una se coronará como la próxima superestrella drag española.

Desde su llegada a atresplayer, ‘Drag Race España’ se ha convertido en un fenómeno social y cultural, aplaudido por el público y la crítica. El formato ha impulsado la visibilidad del arte drag y ha creado una comunidad de fans apasionada que se reúne cada domingo para disfrutar del programa, tanto en casa como en salas y eventos por todo el país.