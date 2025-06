Ada Colau propone sustituir a Pedro Sánchez para salvar la legislatura: "Se ha roto la confianza"

Esta mañana, 'Espejo Público' ha contado con la presencia de Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona e integrante de 'Los Comunes', formación perteneciente la coalición Sumar. El motivo de su intervención se ha debido al incipiente terremoto que continúa sacudiendo los cimientos del PSOE, con varios miembros del partido viéndose afectados de lleno, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Ramón Alzórriz.

Colau, quien apoyó esa mayoría parlamentaria que provocó que Pedro Sánchez volviera a ser investido presidente del Gobierno, tiene una opinión muy distinta a la de antaño. Las declaraciones de Sánchez tras conocer el informe de la UCO y la implicación de Cerdán en una supuesta trama de corrupción han incentivado a la otrora alcaldesa de la Ciudad Condal a reconsiderar alternativas para salvar la coalición.

Una escalada de tensión

Para empezar, Ada Colau ha insistido en que la salida de Sumar del Gobierno no es una opción. En su lugar, lo más sensato es "poner en práctica el programa electoral hasta el final de la legislatura". Tras afirmar encontrarse ante una crisis sin precedentes, la catalana señala que el PSOE postergó una gran cantidad de medidas que la coalición tenía pensada llevar a cabo.

"Se ha roto la confianza, y Pedro Sánchez ahora no solo no tiene nuestra confianza, no tiene la confianza de la ciudadanía, no tiene la confianza de sus votantes", asegura Colau. Entre las consecuencias más impactantes a corto y medio plazo, la política cree que el PSOE "está regalando votos a puñados a un posible Gobierno de la derecha con la extrema derecha".

Analizando las respuestas

Tras conocer que Alberto Núñez Feijóo ha definido la situación actual del Partido Socialista como una "fase de extinción", la exalcaldesa de Barcelona ha reconocido que no está interesada en lo que el líder de los populares tenga que decir, ya que considera que el regreso del PP al poder sería igual que "volver a las cavernas".

"El Partido Popular es un partido corrupto de los pies a la cabeza", ha arremetido Colau, por ende calificando de hipócrita la respuesta de Feijóo. Cuando se le ha preguntado por una hipotética situación en la que ella saliera implicada en una trama, Colau ha tenido claro cuál sería la respuesta por parte de la ciudadanía: "Me habrían colgado de una farola en la plaza de Sant Jaume, porque sería absolutamente inaceptable".

¿Una posible solución?

Según Ada Colau, la mejor opción en estos momentos para garantizar un buen final de legislatura es sustituir a Pedro Sánchez por una persona de consenso. En sus propias palabras, "una que garantice los derechos de las mujeres y que destine recursos para prohibir y perseguir la trata".

Como conclusión a su intervención, la exalcaldesa ha tachado de "ruin e hipócrita" la que entiende como una intención del PSOE de dar "lecciones de abolicionismo" del Partido Socialista. La propuesta de la catalana, resumida en cinco palabras: "Una presidenta progresista de consenso".