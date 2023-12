Ana Rosa Quintana responde tajante a las acusaciones de Míriam Nogueras: "Me la sopla lo que diga"

En una nueva jornada de tensiones políticas en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, señaló directamente a varios periodistas, entre ellos, Ana Rosa Quintana, acusándolos de contribuir a la "estafa contra el independentismo catalán". La respuesta de la presentadora de Telecinco no se hizo esperar.

Ana Rosa Quintana, desde su programa 'TardeAR', abordó las acusaciones de Nogueras con firmeza. "A mí, la verdad les quiero decir una cosa: me la sopla. Me da igual lo que diga esta señora, me da lo mismo", expresó Quintana, desestimando las declaraciones de la política catalana. Añadió que su indiferencia se fundamenta en que Miriam Nogueras actúa como portavoz de Carles Puigdemont, a quien calificó como "un señor todavía delincuente, aunque luego lo amnistiarán".

En su intervención, señaló a Puigdemont como "huido de la justicia", destacando que escapó en un maletero, algo que describe como "una cosa muy fea". En contraste, hizo referencia a Oriol Junqueras, que en su opinión, al menos, "tuvo la dignidad de quedarse y estar con los suyos".

La presentadora no dudó en señalar también a otros políticos presentes durante el discurso de Nogueras. "Dicho esto, lo que diga esta señora me da igual, pero me preocupan los cómplices, me preocupa que esté allí diciendo esto y que haya un gobierno entero, que hay muchos diputados y que todos estén callados y en silencio", enfatizó Ana Rosa Quintana, destacando su inquietud por la falta de respuesta de otros líderes políticos ante las acusaciones vertidas en el Congreso.

Utilizando una comparación que ya había sido mencionada por el político Gabriel Rufián, Quintana hizo referencia a "las siete monedas de plata", reforzando su posición crítica hacia aquellos a quienes considera cómplices de las acusaciones de la diputada de Junts.