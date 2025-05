«Anatomía de...», un éxito, y «el espejo de lo que somos»

La noche del 22 de junio de 2020 Angela Dobrowolski hizo 14 viajes entre el dormitorio del productor Josep María Mainat y la cocina para inyectarle insulina que le causó un coma hipoglucémico, y que casi le cuesta la vida. Un suceso tan cercano solo es eso si el periodismo de investigación no aporta algo más que una denuncia, una acusación y un fallo judicial. Por eso es importante el estreno de la tercera temporada de «Anatomía de...», el programa que cada domingo intentará que el espectador se pregunte por lo que de verdad sucedió en las historias que nos intrigaron y recordamos. Mamen Mendizábal vuelve a estar al frente del formato líder sobre su competidor en la media de sus dos primeras temporadas (2,2 millones de espectadores únicos).

«Estamos muy contentos con este recorrido que hacemos por la historia reciente de España, pasándolo por el filtro del thriller y del true crime», cuenta la periodista a LA RAZÓN. Hemos buscado alguna novedad en esta entrega, pero el espacio «sigue fiel a su esencia, y en lo que sí que hemos ampliado nuestro espectro es que hemos incluido algunos temas que forman parte de la cultura pop de nuestro país. Pero siempre con esta mirada de contar la historia tras la historia; de que los temas nos permitan hacer una reflexión, incluso un espejo de lo que somos». Y en esta temporada el primer programa es todo un hito: «Empezamos con un true crime de libro. Porque tiene todos los elementos: la historia de Josep María Mainat, al que su mujer intentó asesinar». Todos, periodistas y espectadores recordamos que cuando sucedió, «los medios de comunicación pusieron mucho énfasis en lo que se montó después del intento de asesinato. Y es que esta mujer convirtió el domicilio familiar en un prostíbulo, en un sitio de tráfico de drogas; un esperpento». Pero gracias a «Anatomía de un intento de asesinato» solucionaremos que «poco hemos sabido de lo que se produjo en la noche de los hechos y hasta que no ha habido juicio o sentencia y hemos podido acceder al sumario judicial, no hemos podido tener todos los detalles». Se trata de una reconstrucción minuto a minuto de lo sucedido con el elemento añadido de que, como nos adelanta Mamen Mendizábal, «tenemos acceso a todas las cámaras de seguridad de la casa y por tanto el modus operandi de Angela».

Además está el hecho de que el protagonista involuntario habla con la periodista sobre el intento de asesinato: «Mi objetivo prioritario era hablar con Mainat. Hablar en profundidad con la víctima. Me parecía que el recorrido podía ser mayor. Y además, eso nos facilitaría también el acceso a toda la investigación», en la que cuentan con testimonios tan valiosos como el jefe de la investigación de los Mossos, o su abogada, Olga Tubau: «Hace que el programa sea muy redondo y que tenga elementos hasta ahora no contados».

Reconoce Mamen que sucesos recientes como la muerte del Papa, y más concretamente el apagón son susceptibles de ser tratado por el programa de laSexta: «Con el apagón haría un «Anatomía», pero como dentro de cinco años». Y nos confiesa que sí existe una libreta. «Es verdad que para que los temas entren a «Anatomía» tienen que salir de los programas de actualidad. Ahora mismo el apagón, está en los programas de actualidad. Pero el paso del tiempo es un factor muy bueno para el periodismo y para programas como el mío, porque da tiempo a que las investigaciones concluyan; a que conozcamos todos los datos. Da tiempo también a que entre la verdad judicial, no cuando las cosas están en caliente. Y efectivamente tengo un cuadernillo donde voy apuntando, y a veces le mando cosas a algún jefe de la tele. Me dice dale tiempo, dale tiempo», explica Mendizábal que pone de ejemplo el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: «En el momento en el que se estaba produciendo ya estaba escribiendo y me dijo un jefe de la tele este tema perfecto, pero tiene que pasar tiempo». En esta búsqueda de temas para el programa, Mamen bromea con que con 20 años de profesión «he tenido esa ventana abierta en primera fila a todo lo que ha ocurrido. Y es sorprendente, cuando miramos el archivo me encuentro en un montón de imágenes en las noticias».

También nos desvela que la actualidad le da «pellizquitos»: «Siempre hay algún pellizquito que te da el corazón, que dice aquí querría estar yo. Soy una periodista muy vocacional y cada vez que se mueve el terreno sobre el que piso me gustaría estar contándolo. Pero también es verdad que le he dedicado 20 años a contarlo y por tanto me gusta esta nueva etapa en la que estoy». De ese pellizquito se ha aprovechado Carlos Alsina para que colabore en «Más de uno»: «Me da bastante satisfacción, la verdad».

El resto de la temporada del programa viene cargadito: La corrida sólo para mujeres de Jesulín de Ubrique: «Empiezo ese programa diciendo «esto que van a ver hoy en día no se podría ver en ninguna televisión en abierto», pero realmente es un retrato sociológico muy interesante, o el de Marta Sánchez, y la Guerra del Golfo. Fue la primera guerra que se televisó en nuestro país. Revisamos esa operación de propaganda. También un programa sobre Ruiz Mateos y Boyer, también un retrato de los años 90».