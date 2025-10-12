El desembarco de Bari Weiss en CBS News provoca inquietud entre los empleados y una advertencia del sindicato WGA

La llegada de Bari Weiss a CBS News no ha pasado desapercibida. La periodista y fundadora de The Free Press, recientemente nombrada editora jefa del área informativa tras la adquisición de su medio por Paramount Skydance, ha iniciado su etapa con una medida que ha generado debate dentro de la redacción.

En un correo enviado a todos los empleados, Weiss solicitó que cada uno le hiciera llegar antes del 14 de octubre un informe detallando cómo emplean su tiempo de trabajo, qué proyectos consideran más relevantes y qué aspectos de la división funcionan o deberían mejorar. La ejecutiva aseguró que las respuestas serían “tratadas con la máxima confidencialidad” y que el objetivo era conocerse mutuamente y alinear una visión común para CBS News.

Sin embargo, la iniciativa ha levantado suspicacias entre los trabajadores. El sindicato Writers Guild of America (WGA), que representa a los empleados de CBS News y CBS News Digital, ha pedido a sus afiliados que no respondan al cuestionario hasta recibir aclaraciones de la empresa sobre el propósito real de la solicitud. En un comunicado interno, los representantes sindicales reclamaron saber quién tendrá acceso a las respuestas, si podrían usarse para justificar despidos o sanciones, y si se empleará inteligencia artificial en el análisis de los informes.

Desde la compañía, CBS no ha hecho comentarios, aunque fuentes del grupo insisten en que el ejercicio busca mejorar la comunicación interna y detectar carencias estructurales.

La comparación con el programa de “eficiencia” impulsado meses atrás por el empresario Elon Musk en el efímero Departamento de Gobierno (DOGE), que exigía a los empleados federales enviar semanalmente una lista de logros, ha añadido más controversia.

La elección de Bari Weiss, conocida por su perfil independiente y por cuestionar las ortodoxias culturales desde The Free Press, ya había despertado expectación en el sector mediático. Ahora, su primer movimiento al frente de CBS News confirma que su llegada marca el inicio de una etapa de revisión profunda y debate interno en una de las redacciones más veteranas de Estados Unidos.