Marvel lanza el primer teaser de 'Wonder Man' y anuncia su estreno para enero de 2026

Marvel Studios aprovechó su paso por la New York Comic Con para presentar el primer teaser de 'Wonder Man', una de las series más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. El adelanto muestra a Yahya Abdul-Mateen II en la piel de Simon Williams, un actor de Hollywood que termina convirtiéndose en el superhéroe al que idolatraba cuando era niño.

El avance deja ver que la ficción apostará por un enfoque metacinematográfico, en el que el propio mundo del espectáculo y la fama se entrelazan con el universo de los superhéroes. Con este planteamiento, Marvel busca explorar el lado más humano y mediático de sus personajes, alejándose del tono habitual de acción pura para adentrarse en la sátira del star system.

En el reparto destacan también Ben Kingsley, que retoma su papel como el actor Trevor Slattery —ya visto en 'Iron Man 3' y 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'—, además de Lauren Glazier y Demetrius Grosse, quien interpreta a Grim Reaper, el hermano de Simon Williams.

Durante la presentación, se confirmó que el estreno de la serie se retrasa a enero de 2026, en lugar de diciembre de este año, con el objetivo de no coincidir con la programación navideña de Disney+ y garantizar una mayor promoción.

Con 'Wonder Man', Marvel continúa ampliando su universo televisivo tras títulos como 'Daredevil: Born Again' o 'Agatha All Along', apostando ahora por una historia que combina humor, acción y una mirada crítica al propio mundo del cine y la fama.