Antena 3 mantiene el éxito de sus noches veraniegas con "El juego de las llaves" en "El Peliculón"

Antena 3 vuelve a apostar fuerte por el cine español en su franja estrella. Esta noche, a las 22:50 horas, llega a "El Peliculón","El juego de las llaves", una comedia romántica que ha conquistado a miles de espectadores con su combinación de humor, enredos y reflexiones sobre el amor y la pareja. Una nueva cita con el mejor cine que consolida a la cadena como líder de las noches veraniegas de los miércoles.

La película, dirigida por Vicente Villanueva, adapta la exitosa serie mexicana del mismo nombre que alcanzó fama mundial en Prime Video. El realizador español convierte la historia en una propuesta fresca y cercana, protagonizada por un elenco coral de lujo que da vida a un grupo de amigos enfrentados a un arriesgado juego que cambiará sus vidas para siempre.

En el reparto destacan Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Fernando Guallar, Tamar Novas, María Castro, Dani Tatay, Ricard Farré y Justina Bustos, quienes interpretan a cuatro parejas que, de manera inesperada, deciden poner a prueba su estabilidad sentimental a través de un peculiar reto: el juego de las llaves.

La trama sigue a Laura (Eva Ugarte), que lleva toda la vida con Antonio (Ricard Farré) y empieza a cuestionarse si esa rutina es la vida que realmente desea. Todo se complica cuando reaparece Sergio (Fernando Guallar), un antiguo compañero de instituto, acompañado de su novia Siena (Justina Bustos), una millennial que introduce al grupo en un juego de intercambio de parejas que sacará a la luz secretos, deseos ocultos y contradicciones.

Con humor inteligente y situaciones inesperadas, "El juego de las llaves" invita a reflexionar sobre la amistad, el amor y la fidelidad en la sociedad actual. Su tono ligero y cercano la convierte en una opción perfecta para disfrutar de una noche de verano en familia, con carcajadas aseguradas y un reparto en estado de gracia.

De esta forma, Antena 3 reafirma su apuesta por la comedia española en "El Peliculón", un espacio que este verano sigue sumando títulos de éxito y manteniendo al público fiel cada miércoles. Y esta noche, el turno es para una historia que demuestra que el humor y el cine nacional continúan conquistando la televisión en abierto.