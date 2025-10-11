Pocoyó crece, habla y estrena hermana: así es la temporada que celebra sus 20 años

Pocoyó ha vuelto, pero no como lo conocíamos. El personaje más icónico de la animación infantil española regresa a Clan para celebrar sus 20 años con una temporada que cambia las reglas del juego: por primera vez, habla con frases completas, tiene una hermana pequeña y se adentra en nuevas historias que conectan directamente con la realidad de muchas familias.

La gran novedad es Bea, la hermana menor de Pocoyó, un personaje nuevo que aporta una dosis de ternura, caos y humor familiar al universo de la serie. Bea es curiosa, adorable y algo traviesa, y su presencia cambia por completo la dinámica de los episodios. Con ella, los pequeños espectadores descubrirán lo que supone ser hermano mayor, compartir, aprender juntos... y también enfadarse de vez en cuando.

El regreso de Guillermo García Carsí, creador original de Pocoyó, como director y guionista, ha sido clave para recuperar el espíritu minimalista y universal de los primeros episodios, pero actualizando la fórmula. Esta vez, el pequeño de sombrero azul tiene más matices, más emociones y más palabras. Las aventuras conservan su estética limpia y colorida, pero ahora abordan situaciones cotidianas con un enfoque emocional más profundo.

La serie crece con su público, y eso se nota en cada detalle: desde la duración ampliada de los capítulos (ahora con formatos de hasta 14 minutos), hasta los nuevos escenarios como bosques mágicos o viajes espaciales. Todo ello pensado para mantener el interés de los niños de 3 a 5 años, pero también para disfrutar en familia, con un lenguaje accesible, educativo y lleno de humor.

Pese a los años, Pocoyó sigue siendo una marca viva y poderosa. Con más de 40.000 millones de visitas en YouTube y una presencia constante en redes, plataformas de streaming y jugueterías, la serie ha sabido renovarse sin perder su esencia. La sexta temporada no solo celebra un aniversario, sino que marca un renacer para una franquicia que ha educado y entretenido a varias generaciones.

El estreno está previsto para el 13 de octubre en Clan, pero su alcance irá mucho más allá. A través de RTVE, Animaj y nuevos acuerdos de distribución, Pocoyó está listo para seguir creciendo junto a los más pequeños, ahora acompañado por Bea y con la madurez narrativa de quien ha sabido evolucionar sin dejar de ser fiel a sí mismo.