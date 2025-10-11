‘Daredevil: Born Again’ conectará con el nuevo ‘Spider-Man’ y recupera a Foggy y Jessica Jones

El universo de Marvel continúa ampliando sus fronteras entre cine y televisión. En el marco de la Comic Con de Nueva York, el jefe de Marvel TV, Brad Winderbaum, confirmó que la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’ estará directamente conectada con la próxima película de Spider-Man, titulada ‘Spider-Man: Brand New Day’, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos).

El ejecutivo explicó que ambos proyectos se desarrollan en el mismo universo narrativo de Nueva York, donde las historias de Matt Murdock (Charlie Cox) y Peter Parker (Tom Holland) coexistirán, aunque con tonos distintos. “Estamos trabajando con el equipo de Spider-Man: Brand New Day para garantizar coherencia. Todo ocurre en el mismo mundo”, señaló Winderbaum.

La nueva temporada de ‘Daredevil: Born Again’, que se estrenará en Disney+ en marzo de 2026, incorporará varias novedades. Entre ellas, la llegada de Matthew Lillard, que interpretará al político Mr. Charles, un nuevo poder en la sombra que se enfrentará al Kingpin (Vincent D’Onofrio), ahora convertido en alcalde de Nueva York. El personaje, según Winderbaum, será “un nuevo jugador en el tablero de poder” que desafiará la autoridad del villano.

Marvel también confirmó el regreso de Elden Henson como Foggy Nelson, el inseparable compañero de Murdock, tras las especulaciones sobre su ausencia. El estudio aclaró que el personaje volverá a aparecer en la segunda temporada “de alguna forma”, pese a su aparente muerte al final de la primera entrega. También se confirmó la vuelta de Krysten Ritter como Jessica Jones, ampliando el reencuentro con los antiguos Defensores del universo televisivo de Netflix.

Además, el actor Jon Bernthal retomará su papel como Frank Castle, el Castigador, que tendrá su propio especial en Disney+, y cuyo arco se conectará con los sucesos de Born Again. La serie, producida por Dario Scardapane, continuará explorando la caída del orden en la ciudad tras la toma del poder de Fisk y el resurgir de los héroes callejeros de Hell’s Kitchen.