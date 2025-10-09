Así responde una concursante de 'OT' ante los comentarios machistas recibidos tras la última gala

El sueño de Salma de Diego en la academia de 'Operación Triunfo 2025' ha llegado a su fin. La concursante malagueña se ha convertido en la segunda expulsada del certamen durante la Gala 3, poniendo punto final a una trayectoria que, aunque breve, no ha dejado indiferente a nadie. La aventura terminó para ella después de que la audiencia, con sus votos, decidiese salvar a su compañero Max.

De hecho, fue el público quien tuvo la última palabra en una ajustada votación para determinar qué concursante debía continuar su formación musical dentro del popular programa. La balanza se inclinó finalmente a favor de Max, obligando a Salma a abandonar una experiencia que, como para todos los participantes, supone un antes y un después en sus carreras.

Sin embargo, más allá del resultado puramente competitivo, su salida no ha estado exenta de polémica. La propia Salma ha denunciado públicamente que la mayoría de los comentarios negativos que ha recibido desde el inicio del concurso son de carácter machista, una afirmación que pone el foco en la dureza de la exposición mediática y el tipo de críticas que afrontan los concursantes.

A pesar de este revuelo, la joven artista ha querido dejar claro que estos ataques no han logrado hacer mella en su ánimo. En sus primeras declaraciones tras abandonar la academia, ha asegurado con rotundidad para 20Minutos que se siente "por encima de eso" y que este tipo de mensajes no le afectan en absoluto, mostrando una notable entereza y aplomo ante una situación de gran presión.

El concurso continúa y ya hay nuevos nominados

Por otro lado, el ritmo implacable del formato no da tregua a los concursantes que permanecen en la competición. La misma gala que sirvió para despedir a Salma dejó a dos nuevos participantes en la cuerda floja. Se trata de Laura y Carlos, quienes no lograron convencer ni al jurado ni a los profesores y ahora se enfrentarán al veredicto del público durante la próxima semana para asegurar su plaza.

Asimismo, la dinámica del programa pone de manifiesto una vez más la enorme presión a la que se ven sometidos los concursantes. Cada semana, la alegría de quienes se salvan contrasta con la incertidumbre de los nominados, en un ciclo de tensión y emoción que define la esencia del concurso y mantiene a los espectadores pegados a la pantalla para seguir el destino de sus favoritos.