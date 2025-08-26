Asia podría celebrar su propio Festival de Eurovisión el año que viene: esto es lo que se sabe

Hace tan solo unos días, la ciudad de Viena se postulaba oficialmente como sede del 70º Festival de la Canción de Eurovisión. Por tercera vez en su historia, la capital austríaca sería la encargada de acoger la competición musical por excelencia del viejo continente.

Visto cada año por más de 100 millones de espectadores, Eurovisión es un fenómeno que traspasa barreras, tanto en el sentido figurado como en el literal. Tras su creación en 1956, el concurso ha tenido una gran variedad de formatos derivados: una versión infantil, torneos de baile, conciertos de música clásica e incluso dos campeonatos de coro.

Además, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha intentado trasladar el formato a otras partes del mundo, aunque sin mucho éxito. Eurovisión Canadá o Eurovisión Latinoamérica son algunas de las ideas que finalmente han terminado cogiendo polvo en el cajón de sastre. Sin embargo, un fuerte rumor indica que uno de estos proyectos de la UER podría celebrarse muy pronto.

Asia aprenderá a dar los '12 points'

Durante la tarde de ayer, la televisión pública de Bután, la BBS, celebró un programa llamado 'Drunk Dra: Road to Eurovision Asia'. La premisa de este espacio, tal y como aclaró su presentadora en directo, era la de comenzar la búsqueda del representante de este pequeño reino tibetano de cara a la edición inaugural del Festival de Eurovisión Asia.

Según los detalles ofrecidos por el ente butanés, serán un total de 18 países los que tomarán parte en la competición, prevista a celebrarse el próximo mes de mayo en Mumbái, India. Esto, evidentemente, sumaría al país más poblado del mundo como nación participante. Pero eso no se queda ahí, ya que otro país ha incluido en su parrilla televisiva un programa dedicado a este hipotético certamen asiático.

HTV, una cadena de televisión de Vietnam, tiene planeado emitir este próximo domingo un programa llamado 'Eurovision Asia'. Todavía no se sabe si se trata de otra preselección nacional o si de un programa dedicado a ofrecer información acerca de este formato, por lo que habrá que esperar hasta que salgamos de dudas.

La UER todavía no ha confirmado ni desmentido esta posible segunda oportunidad a Eurovisión Asia, después de que el proyecto se mantuviera en un parón indefinido entre 2017 y 2021. Teniendo en cuenta la cifra de participantes filtrada, es posible que la competición también incluya a países influyentes de Asia Oriental, como China y Japón, además de a los más relevantes del sudeste asiático, como Tailandia y Singapur.