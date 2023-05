Asraf Beno cazado buscando el conflicto en 'Supervivientes 2023'

El ambiente en ‘Supervivientes 2023’ parece que ha vuelto a calmarse tras la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín. A pesar de que los concursantes están más tranquilos pero a la vez más agotados, los conflictos entre ellos no llegan a alcanzar la magnitud que en semanas anteriores habían logrado. Esto mismo es lo que ha pasado con varios supervivientes quienes tienen puesto en su punto de mira a uno de sus compañeros de isla, Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja es acusado de buscar el conflicto por lo bajo además de hacer las tareas cuando las cámaras lo enfocan y así lo han confesado Diego Pérez, Raquel Arias y Ginés Corregüela.

‘’Es que no lo entiendo. Mira que decimos ‘vamos a organizarnos para ir todos a por leña’ pero no, tiene que subir él solo, por la tarde él solo, sin avisar, para decir ahora que él ha cogido toda la leña cuando nosotros llevamos semanas cogiendo toda la leña’’, comenzaba a decir Raquel Arias mientras el rey de los bocadillos acusaba a Adara y a Jonan de haber quemado un tronco que usaban de banco por no querer ir a buscar más leña.

Tras la pasada pelea entre los hermanos Alma Bollo y Manuel Cortés con Beno por controlar siempre, este último, el reparto de comida, la historia se ha vuelto a repetir pero a causa de un coco. La hija de Raquel Bollo se encontraba junto a Arias partiendo los cocos y repartiéndolos mientras Cortés estaba presente. El míster, que iba con Adara, al ver como sus compañeros repartían el desayuno no dudó en dejar clara su opinión en voz alta. ‘’Ah, ¿se ha abierto coco hoy?’’, preguntaba a la vez que miraba a Adara para ver qué podía decir esta ya que es la líder.

Los hermanos Cortés Bollo, por no querer buscar un enfrentamiento y más recién levantados, intentaron no entrar al juego de Asraf. ‘’Como todos los días’’, le espetaba Alma. ‘’Los iba a dejar Jonan para cocinar’’, respondía el colaborador de Telecinco. Adara al escuchar esto 'pidió por favor que a partir de ahora se repartieran cuando estuvieran todos juntos'. ‘’Asraf, te lo digo de buenas formas. Jonan dijo que los cocos que quedaban eran para desayunar porque eran muy pequeños’’, decía Manuel a la vez que Beno hacía hincapié en que esos cocos eran para la comida y no para el desayuno. ‘’Son para cocinar’’, alegaba Jonan a lo que Molinero, al ver que la cosa podía ir a más, no dudó en poner paz. ‘’Chicos, no pasa nada. Empezamos nuevo mes’’, decía con alegría mientras Asraf, después de buscar el conflicto, repetía lo mismo que su líder.