Atresmedia, una empresa muy confiable

Atresmedia, el Grupo líder de Comunicación en España, ha consolidado su posición como una de las empresas españolas más destacadas a nivel internacional, según un reciente informe de la reconocida revista estadounidense “Newsweek”. Este estudio, titulado "Las compañías más confiables del mundo", selecciona 1.000 empresas de 21 países y las distribuye en 23 categorías según su sector industrial.

Lo más destacado es que Atresmedia es la única empresa española que figura en la categoría de Medios y Entretenimiento. Este logro la coloca en un selecto grupo junto a otras 24 compañías de todo el mundo, entre las que se encuentran gigantes como Nintendo de Japón, las estadounidenses Disney, Netflix y Warner Bros. Discovery, la neerlandesa Universal Music, y la francesa JC Decaux.

El informe, elaborado por “Newsweek” en colaboración con la firma global de investigación de datos Statista, se basa en una extensa encuesta que involucró a más de 70.000 participantes y recopiló casi 270.000 evaluaciones de empresas. Este estudio abordó la percepción de la gente en cuanto a la confianza en las empresas, considerando a los clientes, inversores y empleados.

La confianza, según destaca “Newsweek”, es un factor crucial para el éxito de una compañía. La revista menciona datos de una encuesta de PWC de 2023, que revela que el 58 por ciento de los consumidores ha recomendado una empresa en la que confían a amigos y familiares.

Atresmedia opera en todos los sectores clave de la comunicación, desde televisión y radio hasta internet, cine, producción para terceros y formación. Sus marcas insignia incluyen Antena 3, laSexta, Onda Cero y Europa FM, posicionándola como la única compañía audiovisual con presencia destacada en todas estas áreas.

La estrategia de Atresmedia se despliega a través de diversas divisiones, como Atresmedia Televisión, Atresmedia Radio, Atresmedia Publicidad, Smartclip y H2H (dedicadas a la explotación publicitaria y comercial), Atresmedia Diversificación (actividades y negocios no dependientes de la publicidad) y Buendía Estudios, una productora de contenidos audiovisuales en español para el mercado nacional e internacional, participada al 50% por Atresmedia y Telefónica.

Este reconocimiento internacional y la posición de confianza que ha alcanzado Atresmedia subrayan su sólido modelo de negocio y su relevancia en el ámbito global de los medios y el entretenimiento.

Una empresa de impacto nacional e internacional

El reconocimiento de Atresmedia como la única empresa española de medios entre las compañías más confiables del mundo, según el informe de “Newsweek”, se suma a una serie de destacados logros y reconocimientos que el Grupo ha acumulado en los últimos tiempos, consolidando su posición como referente en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento.

En el ámbito informativo, el prestigioso Informe Digital News Report 2023, elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, ha situado a Atresmedia como líder en credibilidad y confianza por segundo año consecutivo. Este estudio, reconocido a nivel mundial por analizar los hábitos de consumo informativos, destaca la destacada posición de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias como las principales fuentes de información para los usuarios españoles. Ambas cadenas se posicionan en el 'top 3' de medios favoritos, confirmando su relevancia en el panorama mediático nacional.

En el ámbito de la imagen y liderazgo en audiencias, el informe anual de Imagen de Personality Media ha reafirmado el éxito de Atresmedia. Según los resultados de este estudio, Antena 3 ha sido la cadena preferida por los espectadores españoles durante los últimos 10 años, consolidando su posición en lo más alto del ranking. Los cerca de 20,000 encuestados para este informe han otorgado a la cadena principal de Atresmedia la primera posición en 10 de las 11 categorías analizadas, destacando la calidad de sus programas.

Este estudio de Imagen de Personality Media refuerza la posición de Atresmedia TV como el grupo líder en calidad, superando a su competidor, cuyas dos principales cadenas se sitúan en las últimas posiciones del ranking en prácticamente todas las categorías. Estos resultados subrayan el compromiso de Atresmedia con la excelencia en la producción de contenidos y la satisfacción de su audiencia, consolidando su liderazgo en el competitivo panorama mediático español.

Grupo líder en televisión y consumo en internet

Atresmedia se consolida como la televisión más vista en España, manteniendo un liderazgo ininterrumpido durante 25 meses consecutivos. Además, se posiciona como el Grupo audiovisual líder en consumo en internet, destacando su plataforma atresplayer como referente en el sector español. En el ámbito radiofónico, Atresmedia mantiene su destacada posición tanto en la radio generalista, con Onda Cero, como en la radio musical, con Europa FM y Melodía FM. Este éxito refleja la versatilidad y relevancia de Atresmedia en distintos medios de comunicación.