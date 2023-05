Atresmedia logra los derechos de 'Mare Fuori', la serie adolescente que arrasa en Italia

No hay nada que pare a Atresmedia. La empresa de comunicación de San Sebastián de los Reyes sigue apostando fuerte por su contenido. Tras el éxito de ‘La edad de la ira’, ‘La Ruta’ y ‘#Luimelia’ o el regreso de ‘Los protegidos’ y ‘UPA Next’, la plataforma de Atresplayer Premium ha comprado, definitivamente, los derechos de una de las ficciones italianas que está arrasando por Europa, ‘Mare Fuori’ o conocida como 'The Sea Beyond'.

A mediados del mes de abril saltaban las alarmas de que esta serie juvenil podría extenderse a otros países como Alemania, Francia y España. La trama original está ambientada en Nápoles, lugar donde el crimen organizado italiano está presente. Flippo, un joven de familia adinerada cuyo sueño es dedicarse a la música, y Carmine, de familia humilde cuyo sueño es heredar la peluquería familiar, son encarcelados en una centro de menores de Insidia, una isla alejada de la costa, tras cometer una serie de delitos graves. Ambos protagonistas, con la ayuda de la directora del centro, intentarán seguir adelante para reconducir su futuro.

La serie italiana, producida por Picomedia y Rai Cinema, se estrenó en septiembre de 2020 logrando un éxito arrollador. En la actualidad cuenta con tres temporadas emitidas y otras tres confirmadas. Como bien se sabe, los hechos ocurren en Nápoles por lo que Atresmedia estaría barajando la posibilidad de que en la adaptación española todo suceda en Cádiz.

Esta serie adolescente se ha convertido en una de las grandes revoluciones italianas y así lo explicó uno de sus productores, Roberto Sessa. ‘’El tráfico de Rai Play se ha multiplicado por diez y las primeras temporadas alcanzarán 26 millones de visualizaciones en apenas dos meses, representando el 18% de todo el tráfico de la plataforma’’. Aunque aún se desconoce cuándo se iniciaría el rodaje y quienes serían los rostros que formarían parte del reparto, Atresmedia ya ha dado luz verde para que todo se lleve a cabo lo antes posible.