Juan del Val recibe la reprimenda de una empresaria de servilletas en 'La Roca': ''No sabe de lo que habla''

Si alguien siempre está en el punto de mira por los comentarios que pueden salir de su boca ese es Juan del Val. El pasado jueves 18 de mayo en ‘El Hormiguero’, lugar donde del Val trabaja como tertuliano, no dudó en dar su opinión respecto a las servilletas que algunos restaurantes y bares tienen y su mala calidad. ‘’Coges dieciocho, haces así, y sigues igual. Comes gambas, te llevas el servilletero entero y las manos siguen con gambas. ¿Quién ha inventado esa mierda?’’, decía.

El programa de ‘La Roca’, espacio donde también trabaja junto con la presentadora, y también su esposa Nuria Roca, aprovechando la sección 'El club de los ofendidos' contactó con una empresaria responsable de la venta de servilletas que más produce en Europa desde hace 40 años, Aurelie Bekh, para que aclarara las palabras del escritor. ‘’Cuando escuché las palabras de Juan no estaba ofendida, me hizo reír, porque sinceramente, después de comer gambas no se usan servilletas en 2023, existen toallitas’’, comenzaba a decir Bekh.

'El club de los ofendidos' en 'La Roca', LaSexta Atresmedia

Tras esto, Roca quiso aprovechar la declaración para cargar contra su marido. ‘’Entonces, Aurelie, de alguna manera, le estás llamando desfasado’’, le espetaba la presentadora a lo que el escritor quiso también aprovechar el momento para dirigirse a la empresaria. ‘’Aurelie, una pregunta, en vuestra empresa, que es maravillosa, ¿hacéis esas que son transparentitas y no secan?’’, le cuestionaba con tono de humor.

«Hay un montón de familias de servilletas, lo que tú dices, es una gama que existe, pero que no se utiliza para limpiar las manos, es tipo un posa vasos. Si se usa para limpiar, no se utiliza correctamente», le aclaraba la responsable de ventas.

Nuria Roca volvió a tomar la palabra para saber si era la primera vez que Bekh recibía alguna queja de ese tipo. ‘’Juan no sabe de lo que habla’’, lanzaba Aurelie. Después de este momento, la presentadora de laSexta quiso agradecer la intervención de la empresaria no sin antes cerrar con un toque de humor. ’’Te agradezco que hayas puesto voz a todo el sector de la servilleta. En nombre de todos, os hacemos entrega de un carnet del Club de Ofendidos de Juan del Val, sois el socio 11.040’’, le decía a Bekh.