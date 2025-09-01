atresplayer estrena la quinta edición de “Drag Race España” con más sorpresas que nunca

La cuenta atrás ya está en marcha. El próximo 7 de septiembre a las 20.00 horas, atresplayer estrenará el esperado “Meet the Queens” de la quinta edición de “Drag Race España”, el formato que ha revolucionado la televisión y que cada año suma seguidores dentro y fuera de nuestras fronteras.

En esta nueva temporada, Supremme de Luxe repetirá como presentadora, acompañada de un jurado consolidado y aplaudido: Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking. Ellos serán los encargados de evaluar el talento, la creatividad y la capacidad de las nuevas reinas para conquistar la corona más codiciada del universo drag.

La gran novedad de este año está en el premio: la ganadora pasará a embolsarse 50.000 euros, frente a los 30.000 de ediciones anteriores. Una cifra que coloca al concurso español en el mismo nivel de competitividad que otras versiones internacionales y que supone un incentivo extra para las participantes.

El taller volverá a llenarse de color, emoción y espectáculo. Las concursantes deberán enfrentarse a los ya clásicos mini retos y maxi retos, que incluyen desde sesiones de fotos hasta coreografías, actuaciones musicales o pasarelas temáticas. Solo las que logren superar cada prueba y convencer al jurado podrán evitar la eliminación y acercarse a la ansiada final.

El éxito de “Drag Race España” no es casual. Desde su llegada, el formato se ha convertido en un fenómeno global, siendo la primera adaptación fuera de Estados Unidos en tener su propia edición “All Stars”. Además, su cuarta temporada marcó un hito con una gran final celebrada en teatro ante público en directo, consolidando su posición como referente cultural y televisivo.

Producido por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios, el programa cuenta con un equipo creativo y técnico de primer nivel. “Drag Race España” regresa con la promesa de sorprender, emocionar y volver a demostrar que el arte drag no entiende de fronteras ni de límites.