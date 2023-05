La audiencia carga contra la organización de 'Supervivientes 2023' por intentar malmeter entre los concursantes

El debate dominical, ‘Conexión Honduras’, del reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’ además de regalar el llanto de Adara tras reencontrarse con su madre casi tres meses después de que diese comienzo el concurso, emocionó tanto a los concursantes como a los presentes en el plató y telespectadores.

Lo que sí parece que molestó a quienes seguían desde sus casas la gala fue el cebo que la organización de ‘Supervivientes’ emitió. Ion Aramendi, presentador de los debates, informaba de un conflicto entre Asraf Beno y Adara Molinero, dejando a todos con curiosidad. ‘’Es noticia de última hora, ha ocurrido hoy mismo. Y ojo, porque puede marcar el futuro de algunos supervivientes. Dos grandes amigos han roto su relación", informaba el presentador.

La pieza audiovisual mostraba a Adara y a Asraf discutiendo sin saber el desencadenante. "No me está molando nada lo que está pasando, eh, Asraf. Gilipollas no soy, se está acercando la final y a mí que me metan la puñalada a estas alturas...Creo que no me lo merezco. Y no quiero pensar mal de las personas pero llevas muchos días diciéndome cositas", se podía escuchar a la modelo mientras rompía a llorar.

"Lo estás haciendo", le respondía Beno a Molinero a lo que a esta quiso dejarle claro que para ella, antes del concurso están las personas. "¿Estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso?", le volvía a responder el Míster.

Tras la emisión del vídeo, y dejar claro que se se podrá ver todo al completo el martes en 'Tiera de Nadie' con Carlos Sobera, varios seguidores de esta amistad han puesto el grito en el cielo, a través de Twitter, atacando a la organización por no dar a conocer los motivos reales que han provocado este cruce de palabras.

''Me parece de muy poco profesional por parte de @Supervivientes, que quieran que opinemos, sobre un video que no nos muestran, es ganas de ensuciar el concurso de Adara y Asraf, que esto no es Sálvame!!! Ser más fieles y honestos con los televidentes, que nos tomáis por tontos.'', escribía la usuaria Carmen (@torr58491).

''Jjj que manera de hacer que haya alguna polémica hasta el martes.. que manipuladores estos de la organización..al final no hay que ser vidente para darse cuenta que eso no fue a más y punto'', decía también otro usuario de nombre Rafa (@RafaelOC9826)