¿Quién es la invitada que visita hoy 'El Hormiguero'?

La visita de Miguel Bosé a ‘El Hormiguero’ por fin tuvo lugar. El artista, que era uno de los invitados para abrir la nueva temporada del espacio de Antena 3 a comienzos de septiembre, tuvo que cancelarla en el último momento por problemas de salud. Bosé se sentó con las hormigas moradas para promocionar su serie documental, ‘Bosé renacido’, y que se encuentra en el catálogo de MovistarPlus+ desde principios de mes.

El intérprete de ‘Bandido’ no se dejó nada en el tintero. Ya no solo habló de su pasado y las amistades influyentes de su familia que le han rodeado siempre, también quiso sincerarse sobre cómo vivió, recientemente, un asalto a su casa de México. ''Estábamos ya dormidos en mi casa; eran las 8 y 30. Y de repente me despierta alguien, veo unas caras que no conozco y estaba encañonado. Vi a mis hijos a pie de cama rodeado de esta gente con metralletas. No eran profesionales porque al final los sacaron con los lazos de mis deportivas", relataba el cantante.

‘’No hubo violencia física. Hubo insultos. Yo estaba lúcido y les dije 'qué queréis'. En ese momento sabía que no iba a pasar nada. Mis hijos tampoco pasaron miedo. Dialogamos, y les llevé a las cajas fuerte de la casa. Les dije que a los chicos no los separaran, que se iban a poner muy nerviosos. Yo os doy la vuelta a la casa y os doy todo lo que tenga. Lo dejaron todo patas arriba. A la policía le llevó tres días coger huellas, hacer preguntas, etcétera", continuaba narrando para confesar que el jefe de dicha banda se quitó la máscara para decirle que era su fan.

La semana empieza ya a llegar a su fin y Pablo Motos recibirá a una cantante cuyo talento ha cruzado el charco llegando a Américalatina. Aitana Ocaña vuelve a sentarse con las hormigas moradas pero esta vez para promocionar su nuevo proyecto al completo. Si en su anterior visita, la ex triunfita presentó el single ‘Los Ángeles’, esta vez viene a hablar de su tercer álbum llamado ‘Alpha’ y cuya canción está dentro de este nuevo disco. Este nuevo álbum verá la luz el próximo 22 de septiembre. Además, la intérprete de ‘Las babys’ también hablará de cómo está preparando su nueva gira, que empieza el próximo día 1 de octubre en Valencia, y la felicidad de saber que ya ha vendido todas las entradas de ese día.