El vacile de Bosco a Adara en 'Supervivientes'

El reparto de tareas en ‘Supervivientes 2023’ más que ayudar a que los concursantes estén distraídos ha provocado conflictos, especialmente entre Bosco Martínez Bordiú y Adara Molinero. El sobrino de Pocholo, al ser líder junto a Raquel Arias, asignó la tarea de cocinar a Alma Cortés, Ginés Corregüela y Jonan Wiergo. Por su parte, la influencer dejó clara las ganas que tenía de cocinar por lo que llevaba varios días pidiendo que la dejasen realizar esa tarea.

El resto de compañeros alegaban que tenían que estar todos de acuerdo para que ella pudiera cocinar además de afirmar que Ginés Corregüela iba a preparar una receta muy buena.

"Yo dije hace unos días que quería cocinar yo, no entiendo cuál es el problema. Como hoy cocino yo, me gustaría decidir a mí. Hace dos días que quiero cocinar y no se me está dejando. No entiendo por qué no me dejan cocinar. ¿Qué problema hay?", empezaba a decir.

‘’No está habiendo problemas. Se está debatiendo que se va a cocinar’’, le decía el aristócrata mientras Adara le recriminaba que ‘’sí que había problemas ya que se estaba discutiendo quien cocina y no qué se cocina’’. Alma Cortés, para poner paz entre sus compañeros, propuso hacer una receta la cual consistía en arroz y un sofrito de verduras. ‘’¿Eso suena bien? y así cocinas y lo haces a tope’’, le espetaba Bosco, con los pulgares hacia arriba, a la influencer. Esta al escuchar esto fue directa. ‘’¿Me estás vacilando, Bosco?, ¿me dáis permiso?., Gracias. Joder el grupo está de acuerdo. Me ha costado Dios y ayuda…. Muchísimas gracias chicos, madre mía’’, decía cabreada.

Al final la madrileña consiguió su objetivo teniendo que soportar los comentarios de sus compañeros. "Son las doce de la mañana, nos vamos a comer el arroz empanados", protestaba Corregüela. "Tú relájate y fluye, porque como tú no vas a hacer la comida hoy…vive la experiencia, disfruta del amor, date un bañito…No sabes si son las doce porque no tenemos reloj. ¿Vas a ver cómo cocino Ginés?, yo sé que sí que te gusta analizar... Yo cocino con mucho amor y cuando se cocina con amor sale muy rico’’, le respondía ella tomándose el asunto con humor para luego empezar a bailar con cuchara en mano. ‘’Ya tiene su vídeo de la semana’’ decía Raquel Arias. ‘’Arroz ¿con qué?, con un diente de ajo. Si eso es lo que come en la calle así está’’, decía Yaiza Martín aludiendo a su físico de nuevo.