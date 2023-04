Carlos Sobera confiesa la petición que le hizo a la organización de 'Supervivientes 2023'

Desde que el reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’ abriera sus puertas a principios de marzo, muchos telespectadores han dejado claro que echaban de menos a una de sus colaboradoras que tantos momentos ha dejado en las galas. La participante de realities, Oriana Marzoli, se ausentaba en esta edición por motivos profesionales ya que se encontraba concursando en el ‘Gran Hermano VIP’ de Italia.

‘’¿Qué tal Oriana? recién llegada de Italia. Has sido finalista, ¿no?”, decía Carlos Sobera al mismo tiempo que la presentaba. “Obviamente. He quedado segunda, no he ganado, pero no pasa nada, soy la ganadora moral”, le respondía la influencer. ‘’Creo que te has llevado un premio mucho mejor que quedar segunda. Creo que te has venido a España con novio’’, le espetaba de golpe Sobera. “Bueno, todavía no somos novios, pero estamos casi, casi en ese paso. Estoy súper bien, súper ilusionada”, confesaba Marzoli haciendo referencia a Daniele del Moro, el chico que ocupa su corazón.

El presentador de ‘First Dates’ seguía hablando con la recién llegada haciendo alusión a su figura mediática. ‘’Como es este país de injusto que los grandes talentos tenéis que emigrar para poder triunfar. Es un poco…, ¿no?’’, le decía provocando la risa de todos los presentes en plató. ‘’Tienes toda la razón. Te voy a decir una cosa: haces bien en reconocer eso porque es verdad que soy una superstar. En Chile, ahora en Italia… Pero te voy a decir otra cosa: madre mía no había ni siquiera salido y ya me estábais escribiendo para venir aquí, o sea que siempre gracias a ‘Supervivientes’ por contar conmigo’’, respondía la protagonista.

Carlos Sobera al escuchar sus palabras quiso hacerle una confesión. ‘’Te digo una cosa, que lo sepas. No era el programa el que te escribía, era yo. Yo te he echado mucho de menos’’, volvía a decir con humor consiguiendo provocar de nuevo las risas en el plató. La colaboradora, horas más tarde, a través de sus redes sociales agradeció el cariño recibido además de confirmar que no podrá estar en la gala del domingo y del martes 2 de mayo pero confirmando que sí regresaría después de esa semana a comentar el reality de Mediaset.