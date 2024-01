Buika responde a sus haters por su papel de jurado en 'OT 2023': ''No es que no me importe lo que opinan los demás, es que me la pela''

A tan solo menos de un mes de que ‘Operación Triunfo 2023’, emitido por primera vez en Amazon Prime Video, cierre su edición número doce y proclame a su ganador o ganadora, una de las protagonistas ha hablado alto y claro sobre lo que piensa la gente de ella. Se trata de Concha Buika. La cantante, que es miembro del jurado de esta edición, acapara los focos cada lunes y todo por sus valoraciones a los participantes.

Aunque los comentarios que lanza la artista mallorquina no pasan desapercibidos para nadie, hay quienes piensan que más que favorecer a las jóvenes promesas pueden ser dañinos. Buika, que estuvo en ‘OT al día’, ha sido clara al respecto "Yo soy una persona que no es que no me importe lo que opinan los demás, es que me la pela. Yo no me puedo hacer responsable de lo que tú sientes cuando me oyes hablar, yo me puedo hacer responsable de lo que yo digo", decía con contundencia.

"Yo tengo un compromiso con mi musa. Yo la dejo trabajar y, cuando ella termina de trabajar, yo no le hago preguntas. Yo estuve muchos años renegando de ella y, entonces, lo que hacía ella era putearme", continuaba diciendo para afirmar que no se arrepiente de sus valoraciones y que no lee absolutamente nada de ella en redes sociales.

Además, para concluir y volviendo a mostrar su sinceridad, ha dejado claro que cada vez le cuesta menos poner en la palestra a los concursantes. "Las nominaciones no dependen de mí, sino de los concursantes. No sueñan con ganar el concurso, tú con lo que sueñas es con el éxito y el éxito no siempre viene después de ganar un concurso porque a veces después de ganar un concurso viene el fracaso. Por eso cuando a mí me preguntas si me es difícil nominar, no me es difícil nominar", decía tajante pero en tono cariñoso.

A pesar de todo la intérprete de 'No habrá nadie en el mundo' ha reflejado el cariño que le tiene a todos los concursantes desvelando que la experiencia más bonita que ha vivido en el programa ha sido ''conocerlos a ellos. Son muy valientes e inteligentes y les encanta''.