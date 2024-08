"Cuando me confirmaron que volvería, bailé felizmente bajo la lluvia"

Superando la barrera de los 100 capítulos, "Crimen en el Paraíso" se ha convertido en uno de los grandes éxitos internacionales que se pueden disfrutar en Cosmo y Atresmedia. Uno de sus grandes detectives, Neville Parker, dirá adiós tras cinco años resolviendo los casos más imposibles e inimaginables que suceden en la isla de Guadalupe. Ralf Little, el actor británico que lo interpreta, nos ha concedido una pequeña charla para abordar su última temporada.

P:"Crimen en el paraíso" tendrá decimocuarta temporada pero en ella no tendremos al inspector Neville Parker. ¿Cuáles son los motivos de este adiós tras cinco temporadas?

R:Yo tomé la decisión y siento que la tomé correctamente. Después de las grabaciones de la temporada número 12, hablé tanto con los guionistas como con el canal encargado de la producción de "Crimen en el Paraíso" y les comenté que la número 13 sería la última. Me encanta hacer el show; ha sido una de las experiencias más mágicas de mi vida. Después de cinco años, he sido el inspector que ha estado allí más tiempo, y sentí que la historia de Neville, al igual que merecía ser contada, también merecía un descanso. Ha tenido muchos retos desde su llegada a la Isla y sentí que su historia estaba lista para llegar a su conclusión. Fue una decisión triste porque como te he dicho antes amo hacer el show, pero también sentí que era la decisión correcta. Es tiempo para tener una nueva aventura.

P:¿Qué le depara en el futuro a Ralf Little?

Bueno, soy un actor, así que nunca sabemos qué traerá el futuro (se ríe). Tengo un par de proyectos que acabo de terminar de rodar y que saldrán más adelante, a finales de año, aunque no puedo hablar de ellos todavía. Además, tengo otros proyectos bastantes interesantes que podrían comenzar a filmarse pronto. Así que ya veremos con el futuro.

P:¿Es un adiós definitivo o un hasta luego y lo veremos en alguno de los spin-offs que prepara la serie?

¿Quién sabe? Siempre estaré abierto a la conversación. Tal vez nunca tenga la oportunidad de salir en un spin-off de "Crimen en el Paraíso", no lo sé, pero si surge, hablaremos claro. He amado interpretar a ese personaje, y siempre formará parte de una etapa muy importante de mi vida. Así que, si alguna vez tuviera la oportunidad de volver a ponerme en la piel de Neville Parker y darle vida de nuevo, sería muy divertido.

P:Hablemos de la temporada que se está emitiendo en estos momentos. ¿Qué veremos de Neville Parker en estos últimos casos?

El público va a disfrutar de elementos a los que ya están acostumbrados y que les encantan, como puzles y misterios aparentemente imposibles de resolver. Neville y su equipo siempre encuentran la clave para desentrañar cómo ocurrieron estos asesinatos imposibles. También verán a mi personaje y al resto del equipo enfrentar desafíos personales. Cada personaje se enfrenta a sus propias dificultades, y es interesante observar cómo luchan con ellas y cómo sus amigos y colegas les brindan apoyo. La serie mantiene un buen equilibrio entre los nuevos casos que se presentan cada semana y el desarrollo de un arco de personajes profundo y emocionante a lo largo de la temporada, con algunas sorpresas y momentos inesperados.

"La historia de Neville merecía tomarse un descanso"

P:Ahora que termina su participación en "Crimen en el Paraíso", ¿es duro trabajar en Deshaies?

Es muy duro por el calor y la humedad. Además, tenemos que grabar durante el día y en el momento más duro por las condiciones meteorológicas yo estoy en traje, mientras que la mayoría de trabajadores del set está en bermudas y camisetas, por lo que es más difícil todavía para mí. Físicamente, es un show exigente. Es divertido, pero definitivamente es un reto grabar allí.

P:Para terminar, una curiosidad. Neville Parker no ha sido su único personaje en "Crimen en el paraíso". También interpretó a Will Teague en el episodio seis de la segunda temporada, realizando un papel menor. ¿Cómo fue su reacción cuando volvieron a llamarle, pero ahora para protagonizar la serie?

Recibí un e-mail de mi agente para una reunión sobre un rol en «Crimen en el Paraíso». Al principio, no lo leí bien y me molesté, ya que sabía que la serie no permite que los actores repitan papeles. Luego, al releerlo, me di cuenta de que me estaban considerando para interpretar al inspector Neville. Después de la reunión, me confirmaron que el papel era mío. Estaba tan emocionado y feliz que lo celebré bailando bajo la lluvia en un aparcamiento en Irlanda mientras estaba de vacaciones.