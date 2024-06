Daniel Webber: «Hay hermandad en el mundo mercenario, pero los intereses cambian»

Pocos podrían adivinar que detrás el marcado acento western del ingobernable Jesse Evans, en la serie «Billy el Niño» que actualmente emite Movistar Plus+ en su segunda temporada, se esconde un actor australiano. No poco ha tenido que trabajar Daniel Webber para suprimir su estilo «aussie» y meterse en el papel de uno de los más temidos pistoleros del Salvaje Oeste. «¿Te imaginas que se me escape un ‘mate’ en uno de sus diálogos? Nadie se creería el personaje», comentó en nuestro diálogo para LA RAZÓN entre risas.

Es evidente, Daniel, que el acento es lo más fácilmente reconocible, pero ¿dónde ha radicado el mayor reto de interpretar a Jesse Evans?

Pues el acento me ha supuesto un esfuerzo, insisto, pero quizás no ha sido el personaje lo que más me ha costado, porque he podido investigar mucho sobre él, aunque la serie se centre en Billy, pero hay una documentación importante sobre Jesse para poder acercarme a lo que fue él realmente. Incluso cabalgar me fue sencillo, porque crecí montando a caballo. Fue la producción, tan cinematográfica y tan grande, lo que significó un mayor desafío, los planos secuencia con tanta acción, la coordinación y, sobre todo, rodar bajo la nieve. Se supone que todo lo haríamos en verano, pero las huelgas en el sector nos afectaron y hacer todo ese despliegue técnico en invierno fue muy complicado, asumimos muchos riesgos, aunque fotográficamente ha quedado precioso.

Sus papeles más relevantes han sido personajes reales con una personalidad compleja: el cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, en «The Dirt», o Lee Harvey Oswald en «11.22.63», y ahora Jesse Evans.

¡Es maravilloso! Son los personajes más divertidos, gente fuera de lo común de la que, además, hay una referencia real. Entonces se trata de conocerlos a través de su historia, sus hechos, su legado, y entenderlos tanto que puedas entrar en sus cabezas y actuar como ellos sin que parezca una imitación. La historia de Jesse es, incluso, muy parecida a la de Billy, un chico con una infancia muy difícil, mestizo, huérfano muy joven, para el que una pistola era su mayor posesión y que cree que la justicia sólo es una palabra tan bonita como inalcanzable. Todas esas cicatrices lo hacen un hombre duro, pero no insensible.

¿Cómo describe la relación de Billy y Jesse?

Muy compleja. Son hermanos, pero al mismo tiempo son sus peores rivales. Creo que se identifican el uno en el otro, por todo lo que han vivido personalmente y por lo que han compartido. Se entienden y se respetan, pero era una época en la que prevalecía el más fuerte y Jesse se esforzó en ser siempre el más temido. Mira que, para entender un poco la relación que podía haber entre ellos, estudié durante un tiempo las pandillas de Río de Janeiro, esa camaradería dentro de un mundo mercenario en el que los intereses pueden cambiar de un día para otro.

¿Eran criminales o víctimas?

Eso es algo que me he preguntado mucho a la hora de acercarme al personaje. Eran pistoleros y asesinos, eso está claro, pero sus circunstancias tampoco les dejaron muchas opciones. Si lo ves en la serie, excelentemente contada por Michael Hirst («Vikingos», «Los Tudor»), te das cuenta de que siempre hay un interés mayor, un poder que prácticamente les obliga. Eran tiempos violentos, sin más Ley que las que ellos mismos impusieran y, al final, eran sobrevivientes. Tampoco se trata de hacer que Jesse o Billy caigan bien, sólo de contar un historia, de que el personaje fluya con credibilidad. Al menos, en eso he puesto todo mi esfuerzo. Quiero pensar que Jesse Evans era muy parecido a lo que estoy haciendo.

Dice la historia que a Jesse no lo mataron.

Es cierto, no se supo nada de él, desapareció, aunque hay muchas teorías, lo que daría para unas temporadas más, pero eso lo decide Michael. Yo estaría encantado de seguir siendo Jesse. Lo firmo ya mismo. Es un personaje que me ha enseñado mucho.